Immobiliare: tengono logistica e uffici

Giù gli investimenti immobiliari in Italia ma tengono logistica e soprattutto uffici: i dati di mercato e le prospettive di settore nel post Covid.

Immobiliare post-Covid: come e dove conviene investire 1 Settembre 2020 Come ampiamente prevedibile, tutte le statistiche sull’andamento del mercato immobiliare mostrano un drastico calo delle compravendite nella prima parte del 2020, pari al 32%, peggiore della media europea.

Ma ci sono report che segnalano spunti positivi: secondo i dati Duff & Phelps sul primo semestre del’anno, la logistica segna una buona performance grazie alla forte spinta dell’e-commerce. Anche il segmento uffici tiene bene, pur caratterizzato da sensibili cambiamenti in considerazione dell’ampio ricorso allo smart working.

Mercato immobiliare

Per quanto concerne i dati, Germania a parte, tutti gli altri paesi d’Europa hanno registrato una certa flessione (es.: -10% e -15% rispettivamente Francia e Regno Unito ) ma ben lontani dal tonfo dell’Italia, eguagliata soltanto dalla Spagna (32%). Bisogna tener presente, tuttavia, che nei vari Paesi la curva epidemiologica ha raggiunto picchi in periodi temporali differenti, comunque con un certo ritardo rispetto all’Italia.

Redditi da immobili, tasse e contabilità 20 Luglio 2020 Il valore totale degli investimenti immobiliari in Italia nel primo semestre è stato pari a 3,5 miliardi di euro, dai 5,1 dell’analogo periodo 2019 (-32%, come detto). Più della metà degli investimenti si concentra nel comparto uffici (53%), la logistica raggiunge il 16% del valore complessivo del mercato, il retail scende al 14%, l’hospitality al 12%.

Osservatorio Entrate

Ci sono anche i dati relativi al secondo trimestre dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate a confermare l’andamento critico del settore, con la curva che però ha iniziato a rialzarsi dopo la fine del lockdown, sia per il mercato residenziale che per quello commerciale e produttivo. Molto in sintesi, il residenziale da aprile a giugno è calato del 27,2%. Pesa soprattutto il mese di aprile, che era in lockdown, con un mercato in picchiata (-57,7%, con punte superiore al 60% nel Sud), mentre maggio e giugno segnano come detto una ripresa, se pur lenta (e con dati ancora negativi, rispettivamente -21,2% e -6,1%). Il terziario ha segnato un calo del 32,1%, il segmento produttivo (capannoni e industrie), segna un -30,9%, dopo il -22,8% di gennaio-marzo.

Trend

Al di là dei numeri, il new normal post Coronavirus secondo Paola Ricciardi, Country Managing Director di Duff & Phelps REAG Italia, comporta cambiamenti che costringeranno gli operatori a pensare e sviluppare nuovi prodotti, in particolare per i settori residenziale e uffici, in grado di rispondere alle nuove esigenze degli utenti». Interesse e «cauto ottimismo» per le asset class che hanno saputo resistere meglio alla tempesta COVID-19, tra le quali anche lo student housing e il senior living, per una ripresa che, anche se non immediata, potrebbe arrivare nel medio termine.