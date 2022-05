Pensione precoci fino al 2026: come e quando si presenta la domanda

Temo che lei debba aspettare il 2023 per presentare la domanda di pensione precoci, perché la procedura prevede che questo avvenga nell’anno in cui viene maturato il diritto a pensione. Una volta fatta domanda all’INPS, però, i tempi di lavorazione sono stimati in 30 giorni. Ci sono due step da compiere per ottenere la prestazione:

entro il 31 marzo bisogna presentare la domanda di accertamento dei requisiti (chi non lo fa, ha comunque tempo fino al 30 novembre ma i tempi di lavorazione sono più lunghi);

quando arriva la risposta positiva INPS, si può presentare la domanda di pensione vera e propria.

Pensione Precoci fino al 2026

Pensione Precoci: scadenza domande 2022 e requisiti per la Quota 41 18 Febbraio 2022 Si tratta della prestazione erogata ai lavoratori che perfezionano la Quota 41 entro il 31 dicembre 2026. Le ricordo però due cose: i 41 anni di contributi sono un requisito fondamentale per il diritto alla pensione precoci, ma non l’unico.

Ci vuole anche un anno di contributi versati prima di aver compiuto 19 anni e bisogna appartenere a una delle categorie aventi diritto:

disoccupati che hanno terminato di percepire gli ammortizzatori sociali da almeno tre mesi,

invalidità pari almeno al 74%,

caregiver,

addetti a lavori gravosi o usuranti (per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, oppure per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni di lavoro).

Gravosi e usuranti ammessi a pensione precoci

Il nuovo elenco di mansioni gravose riservato agli aventi diritto all’APE Sociale non si applica ai lavoratori precoci, il cui elenco di riferimento è quello contenuto nell’allegato E della legge 232/2016 (la Manovra 2017). Sono dunque ricompresi tra le categorie di aventi diritto alla pensione precoci in caso di lavoro usurante:

operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

conciatori di pelli e di pellicce;

conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

conduttori di mezzi pesanti e camion;

personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;

facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;

personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;

pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;

marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Il riferimento legislativo è il DPCM 87 del 23 maggio 2017 (attuativo del comma 199 della legge 232/2016). Trova indicazioni utili sul portale INPS, nella pagina dedicata alla pensione per i lavoratori precoci, che comprende anche delle FAQ.

Risposta di Barbara Weisz