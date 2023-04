Pensione a 57 anni per precoci e non solo: regole e novità

In attesa della Riforma Pensioni, la legge consente già l'uscita anticipata rispetto alle regole Fornero: ecco tre modi per andare in pensione a 57 anni.

Tra gli strumenti di flessibilità in uscita e le forme agevolate di pensione anticipata, ce ne sono alcune che permettono di lasciare il lavoro con età ridotta rispetto ai requisiti Fornero.

Come andare prima in pensione e quanto si prende 9 Gennaio 2023 Tra le opzioni più vantaggiose in termini di requisiti anagrafici, ce ne sono tre in particolare che permettono di andare in pensione a 57 anni, a patto di rientrare in specifiche categorie di lavoratori.

Si tratta dell’APE Sociale per i lavoratori precoci, della pensione per i precoci con versamenti fin dai 14-15 anni e della pensione per lavoratrici private invalide all’80% con almeno 20 anni di contributi.

Nello specifico, i requisiti per la pensione a 57 anni sono:

per l’ APE Sociale precoci , l’aver iniziato a lavorare a 16 anni e rientrare in una delle categorie ammesse all’anticipo pensionistico a carico dello stato (ossia disoccupati involontari senza sussidio (NASpI); caregiver per assistenza da sei mesi del coniuge o partner in unione civile, o parente di primo grado convivente; disabili almeno al 74%; addetti a lavori gravosi da sei anni nell’arco degli ultimi sette);

per la Pensione Precoci , aver iniziato a lavorare a 15 anni se donne e a 14 anni se uomini, purché senza interruzioni contributive e accedendo alla pensione anticipata ordinaria dopo 3 mesi dalla maturazione del requisito (vincolo non previsto nel comparto Scuola e AFAM);

per la Pensione di invalidità, essere lavoratrici private con invalidità almeno dell'80% e 20 anni di contributi versati, con diritto alla pensione a 56 anni (61 per gli uomini) ma finestra di decorrenza di 12 mesi per l'uscita vera e propria (che scatta quindi a 57 anni per le donne e a 62 per gli uomini).

Su queste tre formule non sono intervenute novità legislative né sono scattati adeguamenti alle aspettative di vita, per cui nel 2023 restano validi i requisiti sopra indicare per andare in pensione a 57 anni.