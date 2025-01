Calendario pagamenti pensioni 2025: tutte le date

Il calendario completo dei pagamenti INPS per il 2025, con le date di accredito mese per mese e il dettaglio delle turnazioni per chi ritira in contanti presso Poste Italiane.

In vista del prossimo pagamento del cedolino pensione, ecco il calendario completo delle pensioni INPS per il 2025. Mese per mese, vediamo le date precise per il ritiro e l’accredito delle pensioni, oltre alle informazioni utili per la riscossione presso gli sportelli di Poste Italiane.

Quando vengono pagate le pensioni nel 2025?

Il calendario segue la consueta regola che prevede il pagamento delle pensioni il primo giorno bancabile del mese. Tuttavia, se tale giorno cade in una festività o nel weekend, l’accredito slitta al giorno lavorativo successivo.

Chi ritira la pensione in contanti presso Poste Italiane dovrà seguire la turnazione alfabetica in base alla lettera iniziale del cognome. Di seguito, la data valuta per l’accredito e il calendario delle riscossioni presso gli sportelli postali.

Gennaio: giovedì 2 gennaio 2025

giovedì 2025 Febbraio: sabato 1 febbraio 2025 (Poste) – lunedì 3 febbraio 2025 (banche)

sabato 2025 (Poste) – lunedì 2025 (banche) Marzo: sabato 1 marzo 2025 (Poste) – lunedì 3 marzo 2025 (banche)

sabato 2025 (Poste) – lunedì 2025 (banche) Aprile: martedì 1 aprile 2025

martedì 2025 Maggio: giovedì 1 maggio 2025

giovedì 2025 Giugno: martedì 3 giugno 2025

martedì 2025 Luglio: martedì 1 luglio 2025

martedì 2025 Agosto: venerdì 1 agosto 2025

venerdì 2025 Settembre: lunedì 1 settembre 2025

lunedì 2025 Ottobre: mercoledì 1 ottobre 2025

mercoledì 2025 Novembre: lunedì 3 novembre 2025

lunedì 2025 Dicembre: lunedì 1 dicembre 2025

Il primo pagamento dell’anno, ovvero il pagamento delle pensioni di gennaio, è avvenuto giovedì 2 gennaio 2025, con la seguente turnazione per chi ritira la pensione presso Poste Italiane:

A – B: giovedì 2 gennaio

giovedì C – D: venerdì 3 gennaio

venerdì E – K: sabato 4 gennaio (solo mattina)

sabato (solo mattina) L – O: lunedì 6 gennaio

lunedì P – R: martedì 7 gennaio

martedì S – Z: mercoledì 8 gennaio

La perequazione automatica delle pensioni per il 2025 prevede un tasso di indicizzazione dello 0,8% stabilito dal MEF. L’adeguamento si applica come segue:

100% (0,8%) per trattamenti fino a tre volte il minimo INPS;

90% (0,72%) per trattamenti tra tre e cinque volte;

75% (0,6%) per trattamenti superiori a cinque volte.

Nessun conguaglio è dovuto per i trattamenti 2024, già erogati con un indice di +5,4%.

L’erogazione delle pensioni di febbraio avverrà il 1° febbraio, ma con tempistiche diverse tra Poste e banche:

Poste Italiane: sabato 1 febbraio 2025

sabato 2025 Banche: lunedì 3 febbraio 2025

Turnazione per chi ritira in contanti alle Poste:

sabato 1° febbraio : dalla A alla B (solo mattina);

: dalla (solo mattina); lunedì 3 febbraio : dalla C alla D ;

: dalla ; martedì 4 febbraio : dalla E alla K ;

: dalla ; mercoledì 5 febbraio : dalla L alla O ;

: dalla ; giovedì 6 febbraio : dalla P alla R ;

: dalla ; venerdì 7 febbraio: dalla S a Z.

Il pagamento delle pensioni di marzo partirà il 1° marzo per chi ha l’accredito su conto corrente postale. Per le banche, la data valuta sarà il 3 marzo. Il ritiro in contanti seguirà questa turnazione:

A – B: sabato 1 marzo (solo mattina)

sabato (solo mattina) C – D: lunedì 3 marzo

lunedì E – K: martedì 4 marzo

martedì L – O: mercoledì 5 marzo

mercoledì P – R: giovedì 6 marzo

giovedì S – Z: venerdì 7 marzo

Il pagamento delle pensioni di aprile 2025 avverrà a partire da martedì 1 aprile. Chi ritira in contanti presso Poste Italiane dovrà seguire questa turnazione:

A – B: martedì 1 aprile

martedì C – D: mercoledì 2 aprile

mercoledì E – K: giovedì 3 aprile

giovedì L – O: venerdì 4 aprile

venerdì P – R: sabato 5 aprile (solo mattina)

sabato (solo mattina) S – Z: lunedì 7 aprile

Le pensioni di maggio 2025 saranno accreditate venerdì 2 maggio, essendo il 1° un giorno festivo. Calendario per il ritiro in contanti alle Poste:

A – B: venerdì 2 maggio

venerdì C – D: sabato 3 maggio (solo mattina)

sabato (solo mattina) E – K: lunedì 5 maggio

lunedì L – O: martedì 6 maggio

martedì P – R: mercoledì 7 maggio

mercoledì S – Z: giovedì 8 maggio

Il 2 giugno è Festa della Repubblica, quindi il pagamento delle pensioni avverrà martedì 3 giugno per le banche e per le Poste (essendo il 1° giugno domenica). Turnazione per il ritiro in contanti:

A – B: martedì 3 giugno

martedì C – D: mercoledì 4 giugno

mercoledì E – K: giovedì 5 giugno

giovedì L – O: venerdì 6 giugno

venerdì P – R: sabato 7 giugno (solo mattina)

sabato (solo mattina) S – Z: lunedì 9 giugno

Il pagamento delle pensioni di luglio sarà effettuato martedì 1° luglio per tutti i percettori. Per chi ritira in contanti, il calendario sarà il seguente:

A – B: martedì 1° luglio

martedì C – D: mercoledì 2 luglio

mercoledì E – K: giovedì 3 luglio

giovedì L – O: venerdì 4 luglio

venerdì P – R: sabato 5 luglio (solo mattina)

sabato (solo mattina) S – Z: lunedì 7 luglio

Le pensioni di agosto verranno pagate venerdì 1° agosto. I pensionati che ritirano in contanti seguiranno questo schema:

A – B: venerdì 1° agosto

venerdì C – D: sabato 2 agosto (solo mattina)

sabato (solo mattina) E – K: lunedì 4 agosto

lunedì L – O: martedì 5 agosto

martedì P – R: mercoledì 6 agosto

mercoledì S – Z: giovedì 7 agosto

Il 1° settembre cade di lunedì, quindi non ci saranno slittamenti nel pagamento. Il calendario del ritiro alle Poste sarà il seguente:

A – B: lunedì 1° settembre

lunedì C – D: martedì 2 settembre

martedì E – K: mercoledì 3 settembre

mercoledì L – O: giovedì 4 settembre

giovedì P – R: venerdì 5 settembre

venerdì S – Z: sabato 6 settembre (solo mattina)

Le pensioni di ottobre saranno pagate mercoledì 1° ottobre. Ritiro in contanti alle Poste:

A – B: mercoledì 1° ottobre

mercoledì C – D: giovedì 2 ottobre

giovedì E – K: venerdì 3 ottobre

venerdì L – O: sabato 4 ottobre (solo mattina)

sabato (solo mattina) P – R: lunedì 6 ottobre

lunedì S – Z: martedì 7 ottobre

Il 1° novembre è Ognissanti, quindi il pagamento per le banche e delle Poste slitterà al 3 novembre (il 2 è domenica). Le Poste inizieranno la distribuzione con il seguente calendario:

A – B: lunedì 3 novembre

lunedì C – D: martedì 4 novembre

martedì E – K: mercoledì 5 novembre

mercoledì L – O: giovedì 6 novembre

giovedì P – R: venerdì 7 novembre

venerdì S – Z: sabato 8 novembre (solo mattina)

L’ultimo pagamento dell’anno sarà effettuato lunedì 1° dicembre. Turnazione per chi ritira in contanti:

A – B: lunedì 1° dicembre

lunedì C – D: martedì 2 dicembre

martedì E – K: mercoledì 3 dicembre

mercoledì L – O: giovedì 4 dicembre

giovedì P – R: venerdì 5 dicembre

venerdì S – Z: sabato 6 dicembre (solo mattina)