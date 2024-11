Sciopero venerdì 29 novembre per Sanità, Scuola e Trasporti: ecco chi si ferma

Sciopero venerdì 29 novembre per Scuola e Sanita, fermi i voli aerei e per 4 ore i mezzi pubblici locali, i treni viaggiano regolarmente.

Venerdì 29 novembre promette di essere una giornata di forti disagi per chi viaggia e non solo: è indetto uno sciopero generale proclamato per l’intera giornata di da Cgil e Uil. Previsti anche altre scioperi proclamati da Cobas, Adl Cobas, Slai Cobas e Clap.

Si astengono dal lavoro i dipendenti di Istruzione, Sanità e Trasporto locale e aereo, nonché altre amministrazioni pubbliche, in protesta contro la Legge di Stabilità 2025.

Restano invece esclusi dalla protesta i treni: i dipendenti delle Ferrovie hanno già incrociato le braccia il 24 novembre.

Indice Sciopero dei Trasporti venerdì 29 novembre

La Commissione di Garanzia contro gli scioperi ha chiesto al Ministero dei Trasporti di intervenire per ridurre a quattro ore l’astensione per mezzi pubblici e aerei.

Essendo stata accolta la richiesta di precettazione, non ci sarà il temuto blocco della circolazione.

La delibera approvata dal Garante aveva segnalato «il fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati», chiedendo un intervento al ministero dei Trasporti.

Il titolare del dicastero, Matteo Salvini, aveva prima invitato i sindacati a ridurre a quattro ore la protesta nel settore, ma l’astensione era rimasta confermata senza alcuna intenzione di tornare indietro. Da qui la decisione di procedere con la precettazione.

In ogni caso, per chi deve viaggiare venerdì, il consiglio è di informarsi per tempo: le compagnie aeree stanno già annunciando cancellazioni dei voli e coloro che devono muoversi in città devono mettere in conto lo stop dei mezzi pubblici, con il conseguente impatto sul traffico.