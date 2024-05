Sussidi INPS ad extracomunitari in attesa di rinnovo permesso

Le prestazioni a sostegno del reddito spettano anche agli extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno: le nuove regole INPS.

Al cittadino extracomunitario in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno spettano tutte le prestazioni a sostegno del reddito previste dall’INPS nel caso siano in corso di godimento al momento della scadenza del permesso.

Le prestazioni previste comprendono ad esempio Naspi, Dis-Coll, cassa integrazione, indennità di malattia e di maternità.

Lo ha chiarito l’Istituto di Previdenza con il messaggio n. 1589/2024, che mette nero su bianco il diritto alla continuità delle prestazioni di sostegno al reddito, con riferimento ai cittadini di Paesi terzi non comunitari che sono in possesso della documentazione rilasciata dall’ufficio apposito che attesti l’avvenuta richiesta di rinnovo.

Le strutture territoriali, nei casi in esame, a seguito dell’accertamento dei requisiti di legge prescritti per il riconoscimento del diritto in relazione alla prestazione richiesta, dovranno disporre il pagamento della relativa misura richiesta dall’assicurato in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.

Come precisato dall’INPS, inoltre, il pagamento delle prestazioni deve essere effettuato con riserva di ripetizione in caso di diniego di rinnovo.

Per quanto riguarda eventuali ritardi nel processo di rinnovo, infine, viene specificato che il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento non incide sul godimento dei diritti connessi, qualora sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.