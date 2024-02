Sicurezza lavoro, edilizia e appalti: giro di vite contro gli inadempienti

Pene più severe sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: giro di vite su contratti, appalti e subappalti, nuove sanzioni per le imprese inadempiente.

Il Governo prepara un nuovo decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con misure rivolte a inasprire le sanzioni a fronte di inadempimenti e irregolarità.

Per i sindacati resta però il vero vulnus, ossia la mancanza di regole adeguate in edilizia.

Vediamo tutto.

Decreto Sicurezza Lavoro: le misure in arrivo

Sicurezza lavoro: cosa prevede il Dlgs 81/2008 23 Febbraio 2024 In base alle anticipazioni del Ministro del Lavoro, Marina Calderone, si tratta di un provvedimento organico per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in modo particolare per appalti e subappalti, accompagnato da un potenziamento di ispezioni e sanzioni.

Secondo indiscrezioni di stampa, contro le imprese che commettono gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro o che hanno accertate responsabilità penali è in arrivo il divieto di partecipazione alle gare d’appalto (da due a cinque anni), lo stop a benefici fiscali e contributivi, l’inasprimento delle sanzioni in caso di lavoro nero o irregolare, e mancato rispetto di norme relative ad appalti e subappalti.

Non sembra invece esserci l’intenzione di introdurre lo specifico reato di omicidio sul lavoro. E’ una richiesta che arriva da più parti, per esempio dai sindacati, e c’è anche una proposta di legge alla Camera. Ma l’ipotesi vede contrario, fra gli altri, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Il Governo convoca i sindacati

Sicurezza lavoro: RLS e organi di vigilanza 13 Marzo 2023 Le nuove norme dovrebbero essere inserite nell’agenda dei lavori del prossimo Consiglio dei Ministri. Nel frattempo ci sarà un vertice con i sindacati, convocati a Palazzo Chigi lunedì 26 febbraio.

E’ un’iniziativa che va incontro a una richiesta delle sigle confederali, espressa anche nel corso delle mobilitazioni dell’ultima settimana. Tuttavia non sembra bastare: il segretario della Cgil Maurizio Landini avrebbe gradito tempistiche più lunghe per dare vita ad un confronto concreto.

I dati sugli incidenti sul lavoro in edilizia

Controlli in Edilizia: 80% dei cantieri irregolari 3 Aprile 2023 Il tema, diciamolo subito, negli ultimi anni torna periodicamente al centro della cronaca. L’incidente mortale di venerdì 16 febbraio in un cantiere edile a Firenze, costato la vita a cinque operai, è solo l’ultimo di una drammatica serie. E ha contribuito a riaccendere i riflettori rendendo urgente un’azione normativa.

Anche grazie alle mobilitazioni che ha provocato e al fatto che riguarda un settore, quello dell’edilizia, considerato particolarmente a rischio.

In base ai dati forniti da Calderone sulle ispezioni 2023 nel settore, sono stati registrati un livello di irregolarità pari al 76,48%, e un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al Superbonus 110%.

Sono comunque in calo (in linea con i dati che riguardano la generalità del mondo del lavoro) le denunce di infortunio (il 16,1% in meno), per quanto nei cantieri le morti sul lavoro, pur in calo, sono state più di mille lo scorso anno.