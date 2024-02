Calendario pagamenti INPS di marzo: NASPI, ADI, SFL e Pensioni

Le date in calendario per il pagamento dell'Assegno di Inclusione ADI, il Supporto Formazione e Lavoro SFL, Assegno Unico, pensioni, NASpI e DIS-COLL.

A marzo 2024 sono previsti i nuovi pagamenti INPS per le pensioni, sono in arrivo le nuove mensilità di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto Formazione e Lavoro (SFL), i sussidi di disoccupazione DIS-COLL e NASpI, l’Assegno Unico per i figli a carico.

Vediamo come si configura, quindi, il calendario dei pagamenti INPS di marzo 2024.

Quando viene pagato l’ADI a marzo?

L’Assegno di Inclusione (ADI), per coloro che hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) a febbraio, previa partecipazione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, sarà pagato dal 15 marzo.

L’importo spettante, in media 645 euro a nucleo, verrà caricato sulla Carta di inclusione da utilizzare per fare gli acquisti di prima necessità.

Quando viene pagato SFL a marzo?

Il pagamento del sussidio SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro) è previsto:

dal 15 marzo per le domande pervenute nel corso del mese di febbrai, dopo il 15;

per le domande pervenute nel corso del mese di febbrai, dopo il 15; dal 27 marzo per le domande presentate ed elaborate con esito positivo entro il 15 di marzo stesso.

Quando viene pagato l’Assegno Unico a marzo?

L’Assegno Unico sarà erogato dopo la metà del mese (tra il 18 e il 20 marzo) per i beneficiari già in essere con situazioni che non abbiano subito variazioni. Mentre, in caso di variazioni o nuove richieste, l’AU verrà accreditato alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Pertanto, l’ultima settimana di marzo verranno pagati gli Assegni Unici aggiornati o richiesti a febbraio. Stessa data per l’accreditato di rate nell’ipotesi di conguaglio, a credito o a debito.

La domanda deve essere ripresentata solo se ci sono variazioni nel nucleo familiare (nascita, maggiore età di un figlio) o se la precedente domanda è stata sospesa o respinta.

È invece obbligatorio presentare un nuovo ISEE 2024 per ricevere l’Assegno parametrato al proprio livello reddituale. Se la DSU viene presentata entro il 30 giugno, gli importi già erogati saranno adeguati a partire da marzo 2024 con arretrati. In assenza di DSU aggiornata, viene erogato l’importo minimo.

La mensilità di gennaio è stata liquidata sulla base degli importi 2023, il conguaglio è stato effettuato poi a febbraio. A marzo 2024 l’importo potrà essere aggiornato in base all’ISEE familiare.

Quando arrivano le pensioni a marzo?

Per quanto riguarda il calendario delle pensioni il primo accredito arriva il 1° del mese. Per coloro che ritirano l’assegno in contanti presso l’ufficio postale, c’è il consueto calendario alfabetico da rispettare:

A – B: Venerdì 1 marzo 2024;

Venerdì 1 marzo 2024; C – D: Sabato 2 marzo (solo mattina);

Sabato 2 marzo (solo mattina); E – K: Lunedì 4 marzo 2024;

Lunedì 4 marzo 2024; L – O: Martedì 5 marzo 2024;

Martedì 5 marzo 2024; P – R: Mercoledì 6 marzo 2024;

Mercoledì 6 marzo 2024; S – Z: Giovedì 7 marzo 2024.

La novità per le pensioni di marzo è l’applicazione delle nuove aliquote IRPEF e dei nuovi scaglioni di reddito, con risparmi per i redditi sopra i 15mila euro fino a 260 euro netti l’anno (20 euro al mese). Risparmi che però, per molti pensionati, potrebbero essere ridotti dall’aumento delle addizionali comunali.

Disoccupazione: quando viene pagata a marzo?

Come ogni mese, anche a marzo i sussidi di disoccupazione NASpI e DIS-COLL vengono messi in pagamento entro la metà del mese, con differenze individuali basate sul giorno di presentazione della domanda di disoccupazione.

Per conoscere la data esatta l’unico modo è consultare il proprio Fascicolo Previdenziale INPS, accessibile mediante credenziali SPID, CIE e CNS.