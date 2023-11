Pagamenti INPS: il calendario di novembre 2023

Le date dei pagamenti INPS di novembre 2023 con le novità del mese per Assegno unico, pensione, NASpI e Reddito di Cittadinanza.

A novembre prendono il via le nuove date di erogazione di sussidi e prestazioni INPS, tra cui le pensioni, l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e l’Assegno Unico. Agli sgoccioli l’erogazione del Reddito di Cittadinanza, che continua ad essere erogato senza interruzioni fino a dicembre 2023, a condizione che si soddisfino determinati requisiti. Sono però in arrivo anche i nuovi accrediti del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e la ricarica della Carta Acquisti.

Vediamo di seguito, nel dettaglio, il calendario dei pagamenti INPS di questo mese.

Cedolino e pagamento pensioni di novembre 2023 23 Ottobre 2023 Come di consueto, il pagamento delle pensioni INPS di novembre riporta la data valuta del primo giorno bancabile che, questo mese, è giovedì 2. La data valuta è la stessa sia per i pensionati che lo ottengono sul conto bancario, sia per coloro che lo ottengono sul conto postale. La differenza è però che coloro che ritirano la pensione presso gli uffici postali devono sempre farlo seguendo il calendario in ordine alfabetico:

dalla A alla C il 2 novembre;

dalla D alla K il 3 novembre;

dalla L alla P il 4 novembre (solo la mattina);

dalla Q alla Z il 6 novembre.

Pagamenti INPS di novembre 2023: Assegno Unico

In attesa delle prossime maggiorazioni dell’Assegno Unico a partire dal secondo figlio, per novembre 2023 non ci sono aggiornamenti particolari: i pagamenti vengono effettuati il 16, 17 e 18 novembre per coloro che già ricevono il contributo, mentre per chi ha presentato domanda di recente o ha avuto variazioni nella situazione familiare, la prima erogazione avverrà alla fine del mese successivo alla presentazione della domanda.

Bisogna però porre attenzione all’importo: se risulta ridotto, potrebbero esserci anomalie nella propria DSU. Da questo mese, infatti, l’INPS taglia l’Assegno unico con ISEE difforme.

Informazioni personalizzate e più dettagliate sono reperibili sul sito INPS, autenticandosi con le credenziali SPID, CIE o CNS.

RdC: a chi spetta a novembre e quando arriva

Reddito di Cittadinanza: ultima chiamata entro novembre 20 Ottobre 2023 Le ricariche delle card RdC sono ormai alle battute finali. A novembre, tuttavia, ci sono ancora numerose persone che riceveranno l’atteso accredito del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di soggetti in situazione di disagio sociale come anziani over 60, persone con disabilità, soggetti assistiti dai servizi sociali, non occupabili e nuclei familiari con minorenni.

I pagamenti INPS avverranno, anche a novembre, con le consuete tempistiche. Dunque entro il 27 novembre tutti coloro che hanno ancora diritto alla prestazione riceveranno la relativa ricarica.

SFL in arrivo a novembre: per chi e quando

Coloro che non ricevono più l’RdC e non riceveranno neanche l’Assegno di Inclusione, perché considerati idonei per l’occupazione possono richiedere il Supporto Formazione e Lavoro. Questo può essere richiesto dai soggetti tra 18 e 59 anni, con ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui.

L’obiettivo è di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di coloro che sono a rischio di esclusione sociale, attraverso la partecipazione a programmi di formazione. Chi ha inoltrato la richiesta di SFL tramite il portale Siisl (accessibile con SPID) riceverà dall’INPS i 350 euro al mese previsti per un massimo di 12 mesi. Gli accrediti SFL di novembre arriveranno a partire dal 15 di novembre per coloro che hanno presentato la domanda tra il 15 e il 31 ottobre. Chi presenta la domanda a novembre, entro il 15, riceverà il sussidio a partire dal 27 novembre. Chi inoltrerà l’istanza dopo il 15 novembre riceverà il sussidio a dicembre.

Ricarica Carta Acquisti di novembre 2023

A novembre arriva anche la nuova ricarica della Carta Acquisti, che solitamente arriva entro metà mese. Si tratta della carta prepagata, ricaricabile e gratuita, che il beneficiario può usare per effettuare spese alimentari e sanitarie e per pagare bollette di gas e luce presso gli uffici postali. È destinata a coloro che hanno bambini fino a 3 anni e agli adulti con più di 65 anni, a patto di avere un ISEE inferiore a 7.001,37 euro. Per verificare lo stato della domanda e l’accredito, soprattutto in caso di ritardi, è possibile contattare l’INPS al numero verde 803 164. La ricarica è bimestrale e prevede un importo di 80 euro (40 euro al mese). È importante ricordare che per ricevere il nuovo accredito è necessario aver rinnovato l’ISEE 2023.

NASpI e DIS-COLL: quando arrivano a novembre

Chi non è più occupato e ha i requisiti per fruire delle apposite prestazioni, riceverà da parte dell’INPS NASpI e DIS-COLL prima della metà del mese.

Poiché la data di accredito può differire in base al momento in cui è stato richiesto il sussidio, i beneficiari possono consultare il giorno preciso accedendo con le proprie credenziali al fascicolo previdenziale online.

Tutti i dettagli per ogni prestazione, sono disponibili nella propria area riservata del portale INPS.