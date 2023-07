Calendario pagamento pensioni 2023

Pagamento delle pensioni 2023: ecco tutte le date in calendario per chi riscuote in contanti alle Poste o ha l'accredito in banca.

Quando arrivano le pensioni di gennaio? Quale è il calendario dei pagamenti nel 2023? Da quando decorre la rivalutazione annua? Sono le domande più frequenti che ci pongono i lettori dopo che la Manovra ha cambiato le regole per la perequazione automatica degli assegni all’inflazione.

Vediamo dunque quali sono le date in cui i pensionati riceveranno l’assegno, per chi ha l’accredito in banca e per chi riscuote la pensione in contanti alla Poste, nel corso dei 12 mesi del 2023.

Quando viene pagata la pensione nel 2023?

Nei mesi successivi si continuerà ad applicare la regola secondo la quale la pensione viene pagata il primo giorno del mese, a meno che non si tratti di un festivo o di una domenica (o di un sabato se l’accredito viene effettuato in banca e non su un conto corrente postale).

Il calendario dei pagamenti delle pensioni per l’anno 2023 dovrebbe dunque essere il seguente:

pensioni di gennaio 2023 : a partire da martedì 3 gennaio;

: a partire da martedì 3 gennaio; pensioni di febbraio 2023 : a partire da mercoledì 1 febbraio;

: a partire da mercoledì 1 febbraio; pensioni di marzo 2023 : a partire da mercoledì 1 marzo;

: a partire da mercoledì 1 marzo; pensioni di aprile 2023 : da lunedì 3 aprile in banca e da sabato 1 aprile alle Poste;

: da lunedì 3 aprile in banca e da sabato 1 aprile alle Poste; pensioni di maggio 2023 : a partire da martedì 2 maggio;

: a partire da martedì 2 maggio; pensioni di giugno 2023 : a partire da giovedì 1 giugno;

: a partire da giovedì 1 giugno; pensioni di luglio 2023 : da lunedì 3 luglio in banca e da sabato 1 luglio alle Poste;

: da lunedì 3 luglio in banca e da sabato 1 luglio alle Poste; pensioni di agosto 2023 : a partire da martedì 1 agosto;

: a partire da martedì 1 agosto; pensioni di settembre 2023 : a partire da venerdì 1 agosto;

: a partire da venerdì 1 agosto; pensioni di ottobre 2023 : a partire da lunedì 2 ottobre;

: a partire da lunedì 2 ottobre; pensioni di dicembre 2023: a partire da venerdì 1 dicembre.

Pensioni, trattamenti assistenziali, come l’assegno sociale e le prestazioni riconosciute agli invalidi civili, a gennaio 2023 vengono pagate il secondo giorno bancabile del mese, quindi il 3 gennaio 2023, essendo il primo dell’anno una festività e dovendo dare tempo all’INPS di aggiornare i sistemi informatici.

Anche il ritiro della pensione in contanti presso gli uffici postali partirà martedì 3 gennaio 2023 con i pensionati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla B, cui seguiranno nei giorni successivi le lettere dalla C alla D, da E a L, da L a O, da P a R e da S a Z. Il calendario dei pagamenti delle pensioni di gennaio 2023 presso le Poste sarà dunque il seguente:

martedì 3 gennaio: cognomi che iniziano con A e B;

mercoledì 4 gennaio: cognomi che iniziano con C e D;

giovedì 5 gennaio: cognomi che iniziano con lettere da E a L;

sabato 7 gennaio (mattino): cognomi che iniziano da P a R;

lunedì 9 gennaio: cognomi che iniziano con lettere da S a Z.

Perché non c’è l’aumento per tutti?

Per quanto riguarda la rivalutazione pensioni, dal momento che l’entrata in vigore della Legge di Bilancio è prevista per il 1° gennaio, l’INPS non ha potuto mettere in pagamento gli assegni del primo mese dell’anno tenendo conto delle novità, per cui gli importi calcolati con le nuove regole sono rimandati alla prima mensilità utile, presumibilmente febbraio o marzo 2023, anche se per le pensioni fino a 4 volte il minimo (pari a 2.101,52 euro) è prevista già da gennaio 2023 la perequazione applicando il 100% dell’indicizzazione prevista (7,3%).

Il pagamento delle pensioni di febbraio 2023 inizia il primo giorno bancabile del mese, ossia il 1° febbraio. Chi ha scelto di ricevere la pensione in contanti dovrà recarsi presso gli uffici postali con il seguente calendario:

mercoledì 1 febbraio per i cognomi dalla A alla B;

giovedì 2 febbraio per i cognomi dalla C alla D;

venerdì 3 febbraio per i cognomi dalla E alla K;

sabato 4 febbraio (solo la mattina) per i cognomi dalla L alla O;

lunedì 6 febbraio per i cognomi dalla P alla R;

martedì 7 febbraio per i cognomi dalla S alla Z.

Il pagamento delle pensioni di marzo 2023 scatta anche in questo caso il primo giorno bancabile del mese, ossia il 1° marzo. La pensione in contanti presso gli uffici postali si ritira seguendo il seguente calendario:

dalla A alla B: mercoledì 1 marzo;

dalla C alla D: giovedì 2 marzo;

dalla E alla K: venerdì 3 marzo;

dalla L alla O: sabato 4 marzo (solo la mattina);

dalla P alla R: lunedì 6 marzo;

dalla S alla Z: martedì 7 marzo.

Il pagamento delle pensioni di aprile 2023 comincia il primo giorno del mese, con la pensione in contanti alle Poste che si riscuote con le seguenti date in calendario:

sabato 1 aprile (solo la mattina) per i cognomi dalla A alla B;

lunedì 3 aprile per i cognomi dalla C alla D;

martedì 4 aprile per i cognomi dalla E alla K;

mercoledì 5 aprile per i cognomi dalla L alla O;

giovedì 6 aprile per i cognomi dalla P alla R;

venerdì 7 aprile per i cognomi dalla S alla Z.

Il pagamento delle pensioni di maggio 2023 comincia il 2 maggio, alle Poste si riscuote in contanti secondo il seguente calendario:

A – B martedì 2 maggio 2023;

C – D mercoledì 3 maggio 2023;

E – K giovedì 4 maggio 2023;

L – O venerdì 5 maggio 2023;

P – R sabato 6 maggio 2023 (la mattina);

S – Z lunedì 8 maggio 2023.

Il pagamento delle pensioni di giugno 2023 in contanti presso gli uffici postali inizierà il 1° del mese, seguendo la turnazione basata sul cognome, saltando il 2 giugno. Ecco il calendario:

cognomi A-B – giovedì 1° giugno 2023;

cognomi C-D – sabato 3 giugno 2023 (mattina);

cognomi E-K – lunedì 5 giugno 2023;

cognomi L-O – martedì 6 giugno 2023;

cognomi P-R – mercoledì 7 giugno 2023;

cognomi S-Z – giovedì 8 giugno 2023.

Il pagamento delle pensioni di luglio 2023 vedrà alcune differenze tra l’accredito presso le banche e il pagamento in contanti alle Poste Italiane. Nel primo caso le pensioni INPS saranno versate lunedì 3 luglio 2023, essendo il 1° luglio un sabato. Per coloro che ritirano la pensione presso gli Uffici Postali, invece, il pagamento inizierà sabato 1° luglio, seguendo il consueto calendario di turnazione alfabetica:

Sabato 1° luglio 2023 – cognomi dalla A alla B;

Lunedì 3 luglio 2023 – cognomi dalla C alla D;

Martedì 4 luglio 2023 – cognomi dalla E alla K;

Mercoledì 5 luglio 2023 – cognomi dalla L alla O;

Giovedì 6 luglio 2023 – cognomi dalla P alla R;

Venerdì 7 luglio 2023 – cognomi dalla S alla Z.

A partire dal 1° agosto 2023, le pensioni del mese saranno disponibili sia presso le banche sia presso gli uffici postali. Gli invalidi civili potranno ritirare i loro trattamenti pensionistici, assegni e indennità di accompagnamento presso gli uffici postali del territorio. Tuttavia, è importante seguire un calendario specifico per accedere a questi servizi, in base all’ordine alfabetico dei cognomi:

martedì 1 agosto i cognomi dalla A alla C;

mercoledì 2 agosto da D a K;

giovedì 3 agosto da L a P;

venerdì 4 agosto da Q a Z.