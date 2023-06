Welfare aziendale e premi di risultato: nuove istruzioni INPS online

Welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato con fringe benefit: regole contributive INPS per datori di lavoro.

Con una nuova Circolare, l’INPS ha pubblicato le nuove direttive che recepiscono le novità normative in tema di welfare aziendale e premi di risultato.

Soglia fringe benefit e trattamento fiscale

In particolare, il riferimento è all’innalzamento della soglia ordinaria per l’esenzione fiscale (258,23 euro) fino a 3mila euro per i fringe benefit (comprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche) concessi ai dipendenti con figli a carico, come di recente introdotto da Decreto Lavoro.

Resta ferma la regola generale secondo la quale, nel caso in cui il valore dei beni o servizi risultino superiori al limite di legge, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo.

Obbligo di contributo di solidarietà

Tra le altre rivisitazioni alla norma primaria, l’INPS ricorda l’obbligo di contributo di solidarietà al 10% dovuto dai datori di lavoro in tutti i casi, compresi quelli in cui i dipendenti convertono i premi di risultato in beni e servizi di welfare aziendale.

Nuove regole sui Bonus Carburante

La Circolare INPS; infine, ricorda che l’esenzione fiscale sui Voucher Benzina (i Buoni Carburante 2023) non si estende anche a quella contributiva, per cui sono assoggettati a contribuzione anche le somme fino a 200 euro per lavoratore previsti per legge come esentasse.

Tutti i dettagli nella Circolare n. 49/2023 del 31 maggio.