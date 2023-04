Ecco le date dei pagamenti INPS di maggio 2023 per pensioni, Reddito di Cittadinanza, Assegno Unico e indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL).

Con l’approssimarsi di maggio, pubblichiamo come di consueto il calendario dei pagamenti INPS relativo alle principali prestazioni per famiglie, lavoratori, pensionati e disoccupati.

Dalla Pensione e il Reddito di Cittadinanza alla NASpI, passando per l’Assegno Unico e le pensioni, ecco le date da segnare sull’agenda per verificare l’avvenuto pagamento da parte dell’Istituto.

Quando vengono pagati RdC e PdC a maggio 2023

Per la Pensione e Reddito di Cittadinanza, l’INPS effettuerà gli accrediti a partire da lunedì 15 maggio per i nuovi beneficiari, mentre la ricarica della Card per i titolari attivi arriverà intorno al 28/29 maggio. Queste prestazioni saranno sostituite da due diverse prestazioni nel 2024 per sostenere l’inserimento lavorativo e le necessità economiche urgenti.

Quando viene pagato l’Assegno Unico a maggio 2023

L’Assegno Unico per figli a carico sarà pagato (con importi dell’8,1% a partire da febbraio 2023) entro lunedì 22 maggio se la domanda è stata inoltrata entro febbraio, oppure entro fine mese per le domande pervenute a partire da marzo. Ricordiamo che l’AU ha sostituito gli assegni familiari ANF e altre prestazioni come il Bonus Mamme Domani, nonché le detrazioni IRPEF per figli minori o fino a 21 anni a carico se studiano o lavorano.

Quando vengono pagate le pensioni a maggio 2023

Le pensioni saranno rese disponibili per il ritiro in banca e presso Poste Italiane da martedì 2. Per i pensionati che ritirano assegno o contanti presso gli uffici postali, il calendario è suddiviso in ordine alfabetico dal 2 all’8 maggio:

dalla A alla B: 2 maggio 2023;

dalla C alla D: 3 maggio 2023;

dalla E alla K: 4 maggio 2023;

dalla L alla O: 5 maggio 2023;

dalla P alla R: 6 maggio 2023 (solo la mattina);

dalla S alla Z: 8 maggio 2023.

Ricordiamo che il cedolino di maggio è già accessibile sul sito dell’INPS per verificare la somma erogata, le trattenute e gli aumenti.

Quando vengono pagati NASpI e DIS-COLL a maggio 2023

I beneficiari di NASpI e DIS-COLL, ammortizzatori sociali per chi ha perso il lavoro, riceveranno il pagamento a partire dal 15 maggio 2023. La data di pagamento può variare in base al momento di presentazione della domanda. È possibile controllare il fascicolo previdenziale del cittadino nell’area personale sul sito dell’INPS, accedendo con proprie credenziali digitali, o rivolgersi a un patronato sul territorio.