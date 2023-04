Portale famiglie INPS: online i Bonus Sociali per le bollette

L'INPS integra le informazioni sul bonus sociale nel nuovo Portale delle Famiglie, una nuova funzionalità per monitorare i passaggi che fanno scattare il bonus sociale su elettricità e gas.

Nuova versione del Portale delle famiglie INPS, che adesso integra i dati e le funzionalità relative ai Bonus Sociali luce e gas: i beneficiari dei Bonus Bollette potranno utilizzarlo per monitorare i dati relativi alla propria situazione.

In homepage è stata inserita infatti la nuova funzionalità “Informazioni Bonus Sociali”, attraverso cui si accede alle informazioni su Protocollo DSU, anno presentazione DSU, data di trasmissione.

I Bonus Sociali per la fornitura di energia elettrica e gas spettano nel 2023 a famiglie con ISEE fino a 15mila euro, oppure con almeno quattro figli a carico ed ISEE fino a 20mila euro, oltre che ai titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Bonus Sociali via ISEE

Bollette: bonus sociale fino a dicembre 24 Ottobre 2022 L’INPS trasmette periodicamente alcuni dati dei cittadini – tran cui l’importo ISEE – al Sistema Informatico Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico Spa, società che gestisce lo Sportello per il consumatore, ossia il servizio che fornisce informazioni e assistenza ai consumatori di energia elettrica, gas e acqua per conto dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

L’INPS trasmette all’ARERA le Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) mese per mese, così da segnalare in tempo reale il diritto al bonus sociale. Acquirente Unico inoltra infine ai fornitori di energia elettrica, gas e acqua, i nominativi dei cittadini aventi diritto ai bonus sociali.

Il servizio INPS sul Portale Famiglie

Sulla homepage del Portale delle famiglie INPS, all’interno della sezione dedicata all’ISEE, c’è ora l’integrazione della nuova funzionalità “Informazioni Bonus Sociali”, che permette all’utente di sapere la data di trasmissione della DSU da parte dell’INPS all’Acquirente Unico.

L’utente potrà così visualizzare in maniera semplice e immediata tutte le informazioni sui bonus sociali e scoprire se ha i requisiti per usufruirne nell’anno in corso (informazione visibile quando la DSU sarà stata materialmente trasmessa).