Contributi ai collaboratori: nuovi codici e aliquote INPS

Istruzioni INPS per le denunce Uniemens relative ai contributi previdenziali versati ai collaboratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata.

L’INPS ha fornito indicazioni precise per gli Uniemens relativi ai contributi previdenziali versati ai collaboratori parasubordinati, se iscritti alla Gestione Separata.

Con il messaggio 2090 del 3 giugno 2024, l’Istitito di previdenza fornisce chiarimenti in merito all’individuazione dei codici <Tipo rapporto> da inserire nel flusso delle denunce mensili, riportando la tabella con tutte le aliquote da utilizzare e in vigore per l’anno 2024.

Gestione separata committenti



Le aliquote 2024 sono suddivise tra:

quelle da applicare ai lavoratori assicurati presso altra cassa previdenziale obbligatoria o titolari di pensione;

quelle per coloro che sono privi di altra forma di previdenza obbligatoria.

È sempre l’INPS, infine, a ricordare che non devono essere utilizzati codici <Tipo rapporto> non presenti nella tabella allegata, che non sono considerati validi per l’anno 2024 a seguito del mutato quadro normativo di riferimento.

Tabella codici e aliquote 2024

In tabella le aliquote totali per il 2024 e i relativi codici rapporto, per i quali: la quota IVS è sempre del 33% (ad esclusione di tutte le precedenti formule, con altra copertura previdenziale, che prevedono un’aliquota IVS del 24% senza maggiorazioni); la quota per malattia, maternità e ANF è dello 0,5%; la quota per la maternità ex DM 12/07/207 è sempre dello 0,22%; per la Dis-Coll dell’1,31%.

Codice Tipo rapporto Dis-Coll Totale 1E – Amministratore e legale rappresentante 1,31% 35,03% 1A – Amministratore 1,31% 35,03% 1B – Sindaco 1,31% 35,03% 1C – Revisore 1,31% 35,03% 1D – Liquidatore di società 1,31% 35,03% 02 – Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili 1,31% 35,03% 03 – Partecipante a collegi e commissioni 33,72% 04 – Amministratore di enti locali 33,72% 05 – Dottorato 1,31% 35,03% 06 – Co. co. co. 1,31% 35,03% 07 – Venditore porta a porta 33,72% 09 – Rapporti occasionali autonomi 33,72% 13 – Associati in partecipazione 33,72% 14 – Formazione specialistica 33,72% 17 – Consulente Parlamentare 1,31% 35,03% 18 – Collaborazioni coordinate e continuative 1,31% 35,03% 19 – Amministratore di enti locali iscritti in GS come liberi professionisti 0,35% 26,07% 20 – Collaborazioni coordinate e continuative Covid19 1,31% 35,03% Tutte le precedenti (con altra copertura previdenziale) 24%