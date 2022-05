Smart Working Covid: calendario proroghe in Gazzetta Ufficiale

Proroga smart working Covid: in Gazzetta Ufficiale il calendario delle agevolazioni correlate all’emergenza pandemica, scadenze e regole caso per caso.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 52/2022 con le regole per l’uscita graduale dalle restrizioni anti-Covid. Tra le diverse misure previste ci sono anche le disposizioni in materia di smart working. Vediamo in dettaglio il nuovo calendario, con le agevolazioni concesse in particolare ai lavoratori fragili e ai genitori di figli minori.

Indice Calendario agevolazioni smart working

Calendario agevolazioni smart working

Smart working prorogato fino all'estate 29 Aprile 2022

Fino al 30 giugno 2022, ai soggetti affetti da patologie croniche e condizione di fragilità (L. n. 11/2022), la prestazione lavorativa si rende in modalità agile oppure, per i dipendenti pubblici e privati in possesso di idonea certificazione, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, mentre i datori di lavoro privati hanno diritto a un rimborso forfettario a copertura della mancata erogazione dell’indennità di malattia INPS per questi lavoratori.

Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili svolgono la prestazione lavorativa in smart working, anche con diversa mansione nella medesima categoria o area di inquadramento, oppure svolgono specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Fino al 31 luglio 2022 resta attiva la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio di contagio.

Fino al 31 luglio 2022 i genitori dipendenti del privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni (se l’altro genitore non percepisce strumenti di sostegno al reddito per sospensione del lavoro oppure se non lavora) hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, se compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori esposti a rischio di contagio per comorbilità, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, se compatibile con la prestazione.

Fino al 31 agosto 2022, è prorogato il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, (art. 10, comma 2 bis, D.L. n. 24/2022).

La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro può ancora essere erogata anche a distanza, ad eccezione delle attività formative con addestramento o prova pratica, o necessariamente da svolgersi in presenza.