Pensionati INPS: le novità del cedolino pensione di maggio 2022

Cedolino pensione di maggio 2022 in riscossione da lunedì: ecco le novità del mese, tra trattenute e conguagli, nuove aliquote IRPEF e rivalutazione ISTAT.

Il cedolino della pensione di maggio, reso accessibile dall’INPS tramite servizio online, consente ai pensionati di verificare l’importo erogato questo mese dall’Istituto e di comprenderne le eventuali variazioni rispetto al cedolino di aprile. La data valuta sarà quella di lunedì 2 maggio, primo giorno lavorativo dopo la festività del primo maggio.

Vediamo dunque quali sono le informazioni e le novità che i pensionati troveranno il prossimo mese.

Trattenute fiscali e conguagli

Tutti i pensionati, nel cedolino pensione di maggio, oltre all’IRPEF, troveranno tra le tra tra le trattenute fiscali anche le addizionali regionali e comunali 2021 (effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono). Nei cedolini pensioni di maggio 2022 continua inoltre a essere applicata la trattenuta per addizionale comunale in acconto, che è stata applicata a partire da marzo e proseguirà fino a novembre. Ancora: sul rateo di pensione del mese di maggio prosegue, per chi ha anche altri redditi, il conguaglio delle ritenute IRPEF, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore o superiore rispetto a quanto dovuto su base annua. Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica.

Aumento importi pensione

Nel cedolino pensione di maggio 2022 trovano spazio anche piccoli aumenti (0,10%), dovuti all’aggiornamento dell’importo in applicazione del conguaglio rispetto al tasso provvisorio considerato dall’INPS (1,6% invece dell’1,7% rilevato dall’ISTAT) per le mensilità di gennaio e febbraio 2022. Ricordiamo infine che dal cedolino pensione di marzo vengono applicate le nuove detrazioni per i redditi da pensione e le nuove aliquote IRPEF previste dalla Manovra 2022:

23% per redditi fino a 15mila euro;

25% tra 15 mila e 28mila euro;

35% tra 28 mila e 50mila euro;

43% per la quota di reddito eccedente i 50mila euro.

Pagamento pensioni INPS: calendario di maggio 2022

Da aprile le pensioni non vengono più erogate in anticipo a chi le riscuote presso Poste Italiane, ma l’accesso agli uffici continua ad essere scaglionato in ordine alfabetico:

lunedì 2 maggio: pensionati con cognome dalla A alla B,

martedì 3 maggio: pensionati con cognome dalla C alla D,

mercoledì 4 maggio: pensionati con cognome dalla E alla K,

giovedì 5 maggio: pensionati con cognome dalla L alla O,

venerdì 6 maggio: pensionati con cognome dalla P alla R,

sabato 7 maggio (mattina): cognome dalla S alla Z.