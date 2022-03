Reddito di Cittadinanza: Assegno Unico con la ricarica di aprile

Assegno Unico figli integrato al Reddito di Cittadinanza: importi maggiorati ma prime ricariche aggiornate solo con il rateo di aprile.

L’Assegno Unico potrebbe slittare con la ricarica di aprile per i percettori del Reddito di Cittadinanza a differenza di chi ha fatto istanza online e riceve il nuovo sussidio per i figli entro fine marzo: questo perché il pagamento della ricarica di marzo tiene conto della situazione reddituale e familiare aggiornata a fine febbraio, quando ancora non era in vigore il nuovo sussidio.

Calendario pagamenti Assegno Unico

Assegno Unico figli: calendario accrediti 7 Marzo 2022 La prestazione viene in ogni caso erogata dall’INPS, ma con procedure diverse: previa domanda e con accredito su IBAN per la generalità degli aventi diritto; d’ufficio su RdC card per i titolari dell’ammortizzatore sociale. Oltre alla differenza di procedura, come visto c’è anche una differenza di tempi di accredito, in virtù delle differenti regole che si trovano a convergere.

Assegno Unico sulla RdC Card

Rdc: accrediti di marzo 3 Marzo 2022 Coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza ricevono la nuova prestazione assegno alla ricarica mensile, calcolata secondo un importo aggiornato per la prima volta dal rateo di marzo, nei casi in cui nel nucleo familiare ai fini ISEE del percettore di RdC vi siano soggetti con i requisiti per l’AU (figli minorenni, figli disabili a carico, figli entro i 21 anni a carico).

Marzo transitorio

Lo slittamento ad aprile del ricalcolo RdC con Assegno Unico figli integrato potrebbe penalizzare quelle famiglie che nella busta paga di marzo, se sono dipendenti, hanno già perso le detrazioni e gli assegni familiari, trovandosi senza agevolazioni per i figli nella mensilità di marzo. Chi invece riceveva prima l’Assegno ponte, otterrà anche per marzo una ricarica (riferita al mese di febbraio).

Ricarica maggiorata da aprile

Reddito di Cittadinanza e Assegno Unico: regole 2022 23 Febbraio 2022 L’importo della rata si ricalcola scorporando la vecchia quota di sussidio spettante per i figli a carico secondo le regole RdC ed aggiungendo la nuova quota secondo le regole dell’AU. Tendenzialmente il calcolo dovrebbe essere più favorevole. Chi percepisce il RdC ricade negli scaglioni ISEE che danno diritto all’Assegno massimo, pari a 175 euro mensili per ogni figlio minorenne, maggiorato se disabile (mentre invece la quota che spettava prima era di circa 100 euro).