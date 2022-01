Assegno unico e universale figli a carico: quando viene pagato in base alla data di presentazione della domanda e le scadenze ISEE che variano l'importo.

Il nuovo Assegno Unico Universale per Figli a carico viene erogato a partire dal mese di marzo 2022. Si tratta del nuovo sussidio alla genitorialità che va a sostituire quasi tutte le misure per le famiglie, come il bonus alla nascita (Bonus mamma domani), l’assegno di natalità (Bonus bebè) e al nucleo familiare (ANF) e le detrazioni per figli a carico (restano invece il Bonus Asilo Nido, la maternità comunale e le detrazioni per carichi di famiglia non rientranti nella sfera di competenza dell’Assegno unico).

Vediamo di entrare nel dettaglio e di chiarire come e quando viene pagato, con le scadenze da rispettare sia per l’Assegno Unico sia per l’ISEE che impattano anche su importo e arretrati.

Assegno Unico: quando viene pagato

Assegno unico: misure e importi con e senza ISEE 14 Gennaio 2022 Da gennaio è possibile presentare richiesta di Assegno Unico Universale per i figli ma le tempistiche per il pagamento variano a seconda del momento in cui viene presentata l’istanza.

Domanda entro marzo

A partire da marzo 2022 verrà erogata la prima mensilità di Assegno Unico, a coloro che avranno presentato domanda di AUUF a partire da gennaio 2022. Il primo pagamento dell’Assegno Unico dovrebbe arrivare tra il 15 e il 21 marzo 2022.

Domanda entro giugno

A chi presenterà domanda di AUUF entro giugno, verranno erogate anche le mensilità arretrate spettanti, da marzo 2022.

Domanda dopo giugno

Per le domande presentate dopo il 30 giugno l’assegno spetterà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Assegno Unico: come viene pagato

Assegno Unico e casi particolari 27 Gennaio 2022 A differenza degli ANF e delle detrazioni IRPEF per figli a carico, l’Assegno Unico Universale per i Figli non troverà spazio in busta paga, andando ad aumentare lo stipendio netto percepito, ma verrà pagato secondo le modalità scelte in fase di domanda di Assegno Unico.

Opzioni di pagamento

È possibile scegliere tra le seguenti modalità di pagamento dell’Assegno Unico Universale per i Figli:

bonifico su conto corrente italiano postale, estero o area SEPA;

bonifico domiciliato presso lo sportello postale;

pagamento sul libretto postale;

pagamento su carta prepagata con IBAN.

Il conto corrente o la carta scelti per il pagamento devono essere intestati o cointestati al richiedente, anche se questo è il figlio maggiorenne. Qualora la domanda venga presentata dal tutore di un genitore, i conti possono essere intestati al tutore stesso o al tutelato.

Percettori RdC

Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza (RdC) non deve presentare la domanda: l’Assegno Unico viene versato in automatico sulla Carta RdC.

Scadenze ISEE

L’importo dell’Assegno Unico è legato all’ISEE del nucleo famigliare richiedente:

se l’ISEE viene presentato entro marzo, si riceverà subito l’importo corretto AUUF spettante;

chi presenta l’ISEE entro giugno riceverà l’eventuale conguaglio sull’importo spettante, calcolato a partire da marzo;

se l’ISEE viene presentato successivamente l’importo dell’assegno viene determinato in base al valore ISEE per il proprio nucleo familiare;

se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non viene presentato si riceverà l’importo minimo di Assegno Unico, lo stesso spettante a chi ha un ISEE pari o superiore a 40mila euro.