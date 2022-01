Pensioni di febbraio alle Poste dal 26 gennaio: ecco il calendario

Pensione di febbraio 2022 pagate alle Poste in anticipo dal 26 gennaio: ecco il calendario e le istruzioni per ottenere l'assegno anche senza Green Pass.

Le pensioni del mese di febbraio 2022, per i pensionati titolari di Conto BancoPosta, Libretto di Risparmio o Postepay Evolution, sono accreditate in anticipo dal 26 gennaio.

E’ possibile prelevare la pensione in contanti dagli sportelli esterni Postamat (senza recarsi allo sportello interno e dunque anche senza Green Pass, obbligatorio dal 1° febbraio 2022 per accedere alle filiali), ricordando che la richiesta di accredito è gratuita.

(senza recarsi allo sportello interno e dunque anche senza Green Pass, obbligatorio dal 1° febbraio 2022 per accedere alle filiali), ricordando che la richiesta di accredito è gratuita. Chi invece non può evitare di ritirare la pensione in contanti presso l’ufficio postale, deve presentarsi secondo il seguente calendario per cognomi:

Giorno Lettera Mercoledì 26 A-B Giovedì 27 C-D Venerdì 28 E-K Sabato 29 (mattina) L-O Lunedì 31 P-R Martedì 01 S-Z

Deleghe al ritiro pensione

Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno ancora in essere la consueta convenzione (prolungata per l’intera durata dell’emergenza Covid-19) grazie alla quale i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali in contanti, possono chiederne la consegna gratuita a casa, delegando al ritiro i Carabinieri (numero verde 800 55 66 70). Il servizio non può invece essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, oppure per chi ha un Libretto o un conto postale o ancora se il pensionato in questione vive con familiari o li abbia nelle vicinanze.