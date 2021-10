NASpI: su INPS online la video guida personalizzata per i beneficiari

NASpI: online la video guida per l'accesso e la fruizione del sussidio di disoccupazione, un servizio personalizzato e interattivo offerto dall'INPS .

Disoccupazione NASpI 2021: come fare domanda online 5 Ottobre 2021 Per tutti gli utenti con domanda di NASpI accolta, è disponibile una video guida personalizzata, che spiega come è stata calcolata la propria indennità, l’importo e la durata del sussidio mensile che si riceverà, quando arriva la prima rata di NASpI, cosa fare se si trova un nuovo lavoro, quali sono le regole di incompatibilità. Per chi ha compilato i campi della domanda relativi al lavoro autonomo, sono previsti messaggi aggiuntivi sull’obbligo di comunicazione annuale del reddito e sulla possibilità di chiedere l’anticipazione NASpI.

Per visualizzare la guida si deve accedere all’area riservata MyINPS: sarà a disposizione del beneficiario per alcuni mesi, scaricabile anche via QR Code (presente nella lettera di attribuzione del beneficio, recapitata nella Cassetta Postale online del portale INPS). Per ulteriori informazioni ci sono a disposizione un Dossier redatto dall’INPS (La NASpI) ed apposite FAQ.

FAQ NASpI, Dossier e servizi INPS online

NASpI: esito domanda via SMS 17 Agosto 2021 Nelle FAQ ci sono i chiarimenti e nel Dossier i link diretti ad una serie di approfondimenti sugli aspetti che maggiormente interessano la propria situazione: quali sono i requisiti e le modalità per fare domanda, come verificarne l’esito e gli importi, come controllare se sono stati effettuati i pagamenti, quali sono gli obblighi di comunicazione connessi alla fruizione della NASpI, cosa fare durante il periodo in cui si percepisce il sussidio, come accedere alla NASpI anticipata e alle prestazioni integrative erogate dai Fondi di solidarietà, quali sono le regole per la compatibilità e la cumulabilità con altre prestazioni di sostegno al reddito, la normativa specifica per i lavoratori migranti. Infine, segnaliamo alcune funzioni:

“NASpI Com: invio comunicazione” per assolvere all’obbligo di segnalare all’INPS ogni variazione della situazione lavorativa;

all’INPS ogni variazione della situazione lavorativa; “Riscossioni e servizi fiscali, Ultime Riscossioni” per monitorare i pagamenti delle rate di NASpI disposti dall’INPS a vantaggio del beneficiario.