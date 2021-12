Assunzione talenti: incentivi e formazione online

Ciclo di webinar dedicati alle imprese che vogliono assumere lavoratori internazionali, anche accedendo agli incentivi dedicati.

Incentivi per l’assunzione di lavoratori internazionali: è il focus del ciclo di webinar promosso da ART-ER per le imprese attive in Emilia-Romagna, nell’ambito del programma it-ER International Talents Emilia-Romagna, strutturata in quattro appuntamenti online.

I webinar verteranno sulle agevolazioni e sull’iter burocratico e amministrativo richiesto per l’assunzione di personale qualificato proveniente dall’estero, sia lavoratori stranieri sia italiani che vivono oltreconfine, compresi i talenti stranieri ed emiliano-romagnoli (di nascita o di formazione) interessati a trasferirsi o a tornare in Emilia-Romagna per lavorare o per iniziare attività di ricerca.

Il progetto si propone di facilitare la presenza di talenti internazionali sul territorio regionale, nell’interesse di Università, Centri di ricerca, associazioni Clust-ER, tecnopoli e Rete alta tecnologia.

Ecco il calendario dei seminari online previsti nel mese di dicembre:

6 dicembre 2021 – ore 16.30 | 18.00 – Assumere dall’estero: procedure e incentivi per le imprese dell’Emilia-Romagna;

martedì 7 dicembre 2021 – ore 17.30 | 19.00 – Tornare in Emilia-Romagna: incentivi per lavoratori expat;

16 dicembre 2021 – ore 16:30 | 18:00 – Working in Emilia-Romagna: procedures & tax benefits (webinar in inglese);

17 dicembre – ore 15.00 | 16.30 – Assumere dall’estero: pratiche e adempimenti all’arrivo del lavoratore.

Per iscriversi ai singoli webinar è necessario cliccare sui rispettivi link pubblicati sul portale di ART-ER.