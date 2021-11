Borse di studio STEM da Amazon Women in Innovation

Nuova edizione del progetto Amazon: percorsi di formazione al femminile nelle discipline STEM, borse di studio in 4 atenei italiani.

Amazon lancia la quarta edizione della borsa di studio “Amazon Women in Innovation”, iniziativa a supporto dei percorsi di formazione al femminile nelle discipline matematico-scientifiche, precisamente Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, in collaborazione con quattro Atenei italiani.

Women in STEM: borse di studio e lavoro 23 Novembre 2021 Finalizzate a incentivare e aiutare le giovani donne che ambiscono a lavorare nel settore dell’innovazione e tecnologia, Amazon ha istituito le borse di studio nelle Università situate nelle città in cui si trovano il Centro di Sviluppo, gli Uffici Corporate, diversi Centri di Distribuzione, oltre che la sede del Customer Service: si tratta quindi del Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università di Roma ‘Tor Vergata’ e Università degli Studi di Cagliari.

Le borse di studio saranno offerte per l’anno accademico 2021/2022 e si baseranno su un finanziamento di 6mila euro all’anno, per tre anni, a beneficio di quattro studentesse rispettivamente intenzionate a conseguire la Laurea in Ingegneria Matematica o Informatica presso il Politecnico di Milano, in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Torino, in Ingegneria Informatica o Ingegneria di Internet dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ e in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università degli Studi di Cagliari.

Saranno le singole Università a selezionare le studentesse più meritevoli. Amazon, inoltre, metterà a disposizione una manager di Amazon come mentor, per aiutare a sviluppare competenze ad hoc, creare un curriculum efficace e affrontare un colloquio di lavoro in modo ottimale.

Le borse di studio Amazon Women in Innovation supporteranno giovani ragazze meritevoli a sviluppare le proprie competenze in ambito tecnologico e digitale. Tali competenze sono sempre più richieste nel mondo del lavoro e sono fondamentali per il futuro del Paese – ha dichiarato Mariangela Marseglia, Vicepresidente e Country Manager di Amazon Italia e Spagna.