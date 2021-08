Mum at Work: formazione digitale per ridurre il gender gap

Borse di studio per la frequenza di Master formativi per il reinserimento nel mondo del lavoro delle madri disoccupate.

Contribuire alla riduzione del gap di genere, offrendo alle madri disoccupate l’opportunità di intraprendere un percorso formativo ad hoc per il reinserimento nel mondo del lavoro: il progetto Mum at Work ha questa finalità, iniziativa promossa da Talent Garden, buddybank e Randstad buddybank che mettono a disposizione 15 borse di studio per coprire il 100% dei costi di un Master Part Time in Talent Garden Innovation School.

Lavoro femminile: Best Workplaces for Women 2021 23 Giugno 2021

Una partnership che si concretizza con l’attivazione di percorsi di formazione nelle aree più richieste dalle imprese oggi, concedendo sette borse di studio destinate a chiunque voglia candidarsi e rimettersi in gioco e otto, invece, riservate in esclusiva alle clienti buddybank.

È possibile scegliere tra i seguenti percorsi formativi: Digital HR Master; Growth Hacking Master; Business Data Analysis Master; Content Design & Creation; UI Design Master; Digital Marketing Essentials Master; Digital Product Management Master (ENG); Digital Product Management Master (ITA); UX Design Fundamentals Online Course; Growth & Digital Marketing Online Program e Business Data Science Fundamentals Online Program.

Le borsiste potranno partecipare ai Master ed essere seguite in un percorso di Career Boost, grazie al contributo di Randstad e Talent Garden. È anche prevista la possibilità di associarsi gratuitamente a SheTech, community italiana che si propone di colmare il gender gap nel mondo della tecnologia, del digitale e dell’imprenditoria.

Per partecipare alla selezione è necessario iscriversi all’evento in programma il 15 settembre, completare il test di selezione e attenderne l’esito via email. Durante il Challenge Day sarà possibile confrontarsi con le altre candidate alle 13 borse di studio e lavorare a un progetto personale e di gruppo, che sarà presentato al termine della giornata.