Lavoro femminile: Best Workplaces for Women 2021

La classifica italiana dei Best Workplaces for Women 2021: le migliori aziende dove lavorare giudicate dalle donne.

Grate Place to Work ha pubblicato l’edizione 2021 della classifica Best Workplace™ for Women, graduatoria che elenca le 20 aziende preferite dalle lavoratrici donne scelte tra 128 organizzazioni. Scaturita dal giudizio di oltre 13400 intervistate, la classifica premia le organizzazioni ritenute ambienti di lavoro eccellenti sulla base di tre relazioni fondamentali: il rapporto di fiducia reciproca con il management aziendale, l’orgoglio per il proprio lavoro e per l’azienda cui si fa parte, la qualità delle relazioni con i colleghi.

Ciascuna azienda è stata valutata in base a cinque fattori: credibilità, rispetto ed equità, orgoglio e coesione. Tra i criteri di giudizio, inoltre, figurano la presenza femminile in azienda e all’interno del management e la Parity Index femminile (indice riferito alla possibilità di assentarsi dal lavoro, alla retribuzione equa, al profit sharing, all’equità delle promozioni, assenza di favoritismi, imparzialità legata al genere).

Per quanto riguarda l’Italia, sul podio si sono classificate Sebach, azienda specializzata in servizi di noleggio di bagni chimici, seguita da Biogen Italia, attiva nel ramo farmaceutico, e American Express.

Classifica completa

Sebach, settore Manifatturiero e produzione; Biogen Italia S.r.l., settore Biotecnologie e prodotti farmaceutici; American Express Italia, settore Servizi finanziari e assicurazioni; Stryker Italia srl, settore Sanità | Vendite/distribuzione materiale medico; Zeta Service, settore Servizi professionali | Assistenza telefonica/Centri di vendita; Hilton, settore Ospitalità | Hotel/Resort; Sorgenia, settore Manifatturiero e produzione | Energia; Amgen S.r.l. a socio unico, settore Sanità | Vendite/distribuzione materiale medico; SC Johnson Italy, settore Manifatturiero e produzione | Beni di consumo a movimentazione rapida; Selectra Italia, settore Retail // E-commerce; Portolano Cavallo, settore Servizi professionali | Legale; R-Everse SpA, settore Servizi professionali | Ricerca e selezione; Unox SpA, settore Manifatturiero e produzione | Macchinari e attrezzature; Cisco Systems Italy srl, settore Telecomunicazioni; Bending Spoons S.p.A. , settore Information technology | Software; Ipsen, settore Biotecnologie e prodotti farmaceutici; Webranking, settore Media | Servizi internet online; Bristol-Myers Squibb, settore Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici; Salesforce, settore Information technology | Software; Lundbeck Italia, settore Biotecnologie e prodotti farmaceutici.