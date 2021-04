Riscatto laurea agevolato verso la proroga

Ipotesi di proroga al 2022 e di potenziamento per il riscatto di laurea agevolato con onere minimo e calcolo contributivo, anche per l'Opzione Donna.

Riscatto pensione: calcolo ed esempi 7 Aprile 2021 Proroga in vista per il riscatto di laurea agevolato, attualmente previsto fino al 31 dicembre 2021: si tratta solo di un’ipotesi, che però trova conferme di fonte governativa e che vede la misura riproposta nella Legge di Bilancio 2022. L’idea è quella di continuare a concedere questa possibilità di riscattare i periodi di studio per la laurea pagando l’onere minimo ossia circa 5mila euro per per ogni anno recuperato ai fini previdenziali per raggiungere prima la pensione (i periodi sono utili ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva).

Regole del riscatto di laurea agevolato

Il riscatto di laurea agevolato, lo ricordiamo, è stato introdotto con il decreto 4/2019 (articolo 20, comma 6) in via sperimentale per tre anni. I contributi riscattati utilizzando questa agevolazione vengono valorizzati con il sistema contributivo, anche se si riferiscono a periodi precedenti al 1996. Per i periodi precedenti ci sono alcune condizioni da rispettare.

Facoltà di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996 per lavoratori in gestione separata e iscritti anche ad un’altra gestione INPS e chiedono di liquidare l’intera pensione alla gestione separata optando per il contributivi; devono avere fra i 15 e i 18 anni di contributi prima del 1996, di cui almeno 5 con il contributivo ( Riforma Dini ).

e iscritti anche ad un’altra gestione INPS e chiedono di liquidare l’intera pensione alla gestione separata optando per il contributivi; devono avere fra i 15 e i 18 anni di contributi prima del 1996, di cui almeno 5 con il contributivo ( ). Per l’Opzione Donna: calcolo interamente contributivo della pensione, per cui è compatibile con il riscatto agevolato della laurea.

Riscatto laurea: costi a confronto

L’onere di riscatto è pari a quello che versano i soggetti inoccupati, calcolato convenzionalmente sul minimale di artigiani e commercianti e applicando un’aliquota del 33%. Il costo di ogni anno di riscatto nel 2021 è pari a 5mila 200 euro.

Domanda di riscatto laurea

Possono accedere a questa misura gli iscritti all’INPS, si possono riscattare solo gli anni di corso per il titolo di studio (laurea ed equipollenti, specializzazioni ecc.). La domanda si presenta all’INPS, seguendo le istruzioni consultabili sul portale dell’istituto di previdenza. Il nuovo servizio è disponibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti – ricongiunzioni”.

Riscatto pensione, nuovo servizio INPS 23 Marzo 2021

Dalla sezione Riscatti è possibile compilare ed inoltrare la richiesta, consultare l’elenco delle domande e verificare lo stato di avanzamento di una pratica. Utilizzando la funzione Modalità di calcolo, è possibile impostare il metodo di calcolo per costo dell’onere, compresa l’opzione di riscatto agevolato con sistema contributivo (cfr. la circolare n. 6/2020).