Tirocini a distanza presso enti pubblici: selezioni al via di scritto il

Il bando per l’attivazione di tirocini formativi all’estero promossi dalla Fondazione Crui e in programma in modalità a distanza.

È operativo il nuovo bando promosso dalla Fondazione CRUI, con il Ministero dell’Istruzione e MAECI, per attivare tirocini curriculari a beneficio degli studenti iscritti ai corsi di laurea presso una rosa di atenei italiani. I tirocini curriculari MAECI-MIUR-CRUI si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza dall’Italia dal 10 maggio al 6 agosto 2021. => Commissione Europea: tirocini per laureati Il bando prevede la selezione di 187 tirocinanti, chiamati a svolgere in modalità flessibile il loro percorso presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale situati in diversi paesi del mondo: Europa, America del Nord, Africa, Asia, Centro e Sud America, Medio Oriente, Italia e Oceania. I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati e potranno essere anche coinvolti nell’organizzazione di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna. Per candidarsi è necessario collegarsi all’applicativo online sul portale dedicato, entro il 19 febbraio 2021. Il bando riporta anche l’elenco degli atenei che hanno aderito all’iniziativa. Se vuoi aggiornamenti su tirocini inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. La tua iscrizione è andata a buon fine. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali: Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.