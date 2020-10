Palestre digitali: formazione per giovani laureati

Il progetto formativo Palestre Digitali per aumentare le possibilità d’impiego di giovani talenti inoccupati.

Prende il via la nuova edizione del progetto Palestre Digitali promosso dall’associazione no profit “Young Women Network”, che anche quest’anno vede la partnership con la Regione Lombardia per migliorare le possibilità di occupazione dei giovani laureati in materie umanistiche, linguistiche, economiche e sociali verso le professioni digitali più richieste dal mercato.

Il progetto consiste infatti in un percorso formativo intensivo in modalità digital learning (in aula virtuale dal 6 novembre al 4 dicembre 2020), orientato alle tematiche del Digital Marketing, tenuto da professionisti del settore digital. L’iniziativa si rivolge anche alle aziende che vogliono contribuire alla formazione degli iscritti mettendosi a disposizione con esercitazioni pratiche o con l’offerta di stage formativi ad hoc.

Durante il corso sarà favorita l’acquisizione di skills nel settore della comunicazione e del marketing – Web Reputation Management, SEM/SEO, Analytics. Dal 2012 a oggi il progetto Palestre Digitali vanta la partecipazione di oltre 800 studenti, di cui il 70% ha trovato occupazione dopo tre mesi dal termine del corso.

Il corso è gratuito ma è necessario superare uno specifico iter di selezione. Le candidature possono essere inviate entro il 25 ottobre, come precisato sul bando.