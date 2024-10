Ecobonus Retrofit: aumentano gli eco-incentivi auto a GPL

Cambia la ripartizione dei contributi statali per l’Ecobonus Retrofit così da soddisfare le effettive richieste: aumentnao gli eco-incentivi per auto GPL.

Cambia la ripartizione delle risorse relative all’Ecobonus auto 2024 promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha concluso il monitoraggio delle prenotazioni effettuate fino al 15 settembre e provveduto a riasegnare i fondi avanzati.

Con Decreto direttoriale 23 settembre e Circolare del 24 settembre, il MIMIT ha dunque redistribuito le risorse disponibili per l’anno in corso nell’ambito dell’eco-incentivo Retrofit (contributo per installazione di impianti nuovi a GPL o a metano su veicoli di categoria M1 omologati).

Ecobonus Retrofit: i nuovi incentivi auto per metano a GPL

Ecobonus Retrofit per auto GPL e metano: domande dal 1° luglio 28 Giugno 2024 In base al monitoraggio, è emerso che ammontano ad appena 16 i contributi prenotati per impianti di alimentazione a metano, mentre sono 5.820 i contributi prenotati per impianti di alimentazione a GPL. Le risorse avanzate vengono pertanto ripartite come segue, al netto delle risorse già prenotate alla data di pubblicazione del decreto direttoriale del 23 settembre 2024:

il 30% per i contributi all’installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano ;

per i contributi all’installazione di impianti nuovi di alimentazione a ; il 70% per i contributi lll’installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL.

Contributi statali auto e moto: fondi residui al 3 ottobre 2024

Possono ancora prenotare gli incentivi le persone fisiche o giuridiche che intendono acquistare veicoli non inquinanti, ottenendo come contributo il riconoscimento del minor prezzo praticato dal concessionario direttamente in fattura.

L’Eco-incentivo auto promuove l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni e riguarda, nello specifico, l’acquisto di auto e moto non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali), con il supporto di contributi statali.