E-Ducato, il veicolo professionale a zero emissioni

Fiat Professional presenta una nuova serie di podcast dedicata al suo best seller Ducato, in una versione tutta nuova e 100% elettrica.

Una nuova serie di podcast che riguarda un argomento importante ed attuale: l’eco-sostenibilità, e in particolare la mobilità concepita in chiave green. Si chiama infatti Podcast E-Ducato, ed è la prima serie podcast registrata a bordo di un mezzo in movimento, che nello specifico riguarda il Ducato, nella sua nuovissima versione 100% elettrica.

Si tratta di una bella sfida da parte di Fiat Professional, che ha deciso di produrre questa innovativa serie per presentare il suo veicolo, molto amato dai professionisti che, per il loro lavoro, devono spostarsi in città e che decidono di farlo nel totale rispetto dell’ambiente. Protagonista assoluto è proprio E-Ducato, la versione 100% elettrica di Ducato, best seller nel settore dei veicoli commerciali leggeri. E-Ducato sarà così pronto per nuove missioni e sfide a zero emissioni, mantenendo inalterate le caratteristiche del suo omologo termico.

E-Ducato dunque accompagna i protagonisti della serie in giro per la città, senza inquinare e garantendo sicurezza e agilità nel traffico. E questo si capisce dalla voce rilassata dei personaggi, che approfittano del breve viaggio a bordo di E-Ducato per raccontare un po’ di sé e per fare domande sul veicolo che li sta ospitando. Nello specifico, partecipano a questa serie cinque professionisti, che danno un passaggio ognuno al loro idolo della radio, ovvero La Mario, Matilde Amato, Don Cash, Max Parisi e Roberto Uggeri. Cinque strane coppie per cinque avvincenti e divertenti episodi, in cui i protagonisti si confrontano sulle loro insolite e affascinanti professioni, ma anche chiarendo dubbi e perplessità circa l’utilizzo di un veicolo commerciale totalmente elettrico.

In pratica, i cinque speaker ospiti di E-Ducato, porgono ai loro interlocutori le domande che vorremmo fare noi, a partire dalle modalità di ricarica e dall’autonomia del mezzo. La sorpresa, a questo proposito, è tanta ed inaspettata, poiché si scopre che avere un veicolo commerciale elettrico porta con sé tanti vantaggi e zero pensieri. Ducato sembra proprio il set ideale per far capire quanto ora stia diventando facile far coincidere mobilità ed eco-sostenibilità, e Fiat Professional ha deciso di farlo nel miglior modo possibile: affidandosi al format dei podcast, e coinvolgendo personaggi dinamici e moderni come gli speaker radiofonici più amati e professionisti giovani dalle idee innovative.

Curiosi di saperne di più? Non vi resta che seguire la serie Podcast E-Ducato su tutte le principali piattaforme podcast. Ascoltare per credere!