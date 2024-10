Energia rinnovabile in azienda a chilometro zero con l’offerta SOLE di Repower

Sempre più aziende scelgono l’energia solare puntando sulla sostenibilità e generando notevoli risparmi economici: Repower mette a disposizione l’offerta SOLE, un unico punto di riferimento per la gestione del fotovoltaico industriale.

Potenziare l’efficienza energetica è una priorità per molte aziende, sempre più inclini a investire nell’installazione di impianti fotovoltaici per diventare progressivamente autonome dal punto di vista energetico e ridurre notevolmente i costi in bolletta.

Ricorrere all’energia pulita, inoltre, significa contribuire concretamente al rispetto dell’ambiente compiendo una scelta strategica in grado di rafforzare l’immagine aziendale, mettendo sempre al centro la sostenibilità.

A fornire dati aggiornati sulla diffusione del fotovoltaico in Italia in ambito industriale è il Rapporto Statistico 2023 sul Solare Fotovoltaico stilato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) secondo cui, alla fine dell’anno scorso, gli impianti installati ammontavano a quota 82.488.

Fotovoltaico industriale: convenienza e risparmio

Oggi, grazie soprattutto al costo dei componenti più critici dell’impianto (come i pannelli) che ha raggiunto i minimi storici, il fotovoltaico industriale è più conveniente soprattutto se si prende in considerazione il risparmio generato dall’autoconsumo dell’energia prodotta.

Per poter cogliere tutti i vantaggi che derivano dall’installazione del fotovoltaico in azienda, tuttavia, è fondamentale potersi affidare a un partner in grado di offrire soluzioni su misura per produrre energia rinnovabile a chilometro zero da impianti garantiti ed efficienti, come Repower.

Grazie all’accordo tra Repower ed Erreci, punto di riferimento nel settore del fotovoltaico industriale, è nato il servizio SOLE che permette alle aziende di avere un unico interlocutore per scegliere la soluzione più adatta alle singole esigenze, affiancando ogni realtà durante l’intero ciclo di vita dell’impianto.

Offerta Repower SOLE: servizi su misura e chiavi in mano

Assicurando in ogni momento il massimo dell’efficienza e il pieno rispetto dei più alti standard di sicurezza e qualità, il servizio SOLE di Repower si basa sulla fornitura di servizi di progettazione, installazione e connessione degli impianti fotovoltaici in azienda, comprendendo anche il collaudo, la manutenzione, i rapporti con gli Enti come il GSE, la gestione amministrativa e l’assistenza dedicata.

Con SOLE di Repower si accede a un’ampia serie di servizi e vantaggi:

analisi gratuita iniziale dei consumi energetici e delle esigenze aziendali, al fine di individuare le soluzioni tecniche più adatte alle caratteristiche del sito;

dei consumi energetici e delle esigenze aziendali, al fine di individuare le soluzioni tecniche più adatte alle caratteristiche del sito; progettazione su misura dell’impianto , grazie all’intervento di squadre specializzate nelle diverse fasi di installazione;

, grazie all’intervento di squadre specializzate nelle diverse fasi di installazione; manutenzione regolare dell’impianto e monitoraggio costante dei parametri di funzionamento, utili per una diagnosi precoce al fine di massimizzare il rendimento e programmare interventi mirati per tenere la produzione energetica sempre operativa, contando su operatori qualificati capaci di compiere indagini visive, strumentali e termografiche.

Una soluzione commerciale per ogni esigenza del cliente

Il servizio SOLE può declinarsi anche attraverso formule alternative all’acquisto diretto dell’impianto fotovoltaico, come quelle del noleggio operativo e del leasing finanziario. Queste soluzioni sono ideali per chi desidera investire senza dover sostenere le ingenti spese iniziali. Il leasing finanziario consente di dilazionare il pagamento dell’impianto nel tempo, mantenendo la liquidità aziendale e beneficiando di vantaggi fiscali. Il noleggio operativo, invece, offre la possibilità di utilizzare impianti all’avanguardia con un canone periodico fisso, senza preoccuparsi dei servizi di gestione e manutenzione già compresi nella rata. Queste soluzioni permettono al cliente di concentrarsi sul proprio core business, aumentando la produttività e la competitività sul mercato senza vincoli finanziari.

Revamping e repowering per gli impianti esistenti

Con il servizio SOLE di Repower è anche possibile ottenere supporto e assistenza sul fotovoltaico già esistente in azienda: sono previste soluzioni di revamping e repowering pensate per dare una nuova vita agli impianti, efficientandoli in modo ottimale e rendendoli più performanti nel tempo.

Agevolazioni fiscali per il fotovoltaico in azienda

La predisposizione di un impianto fotovoltaico in azienda è resa più semplice grazie alle numerose agevolazioni fiscali, agli incentivi per l’autoconsumo energetico e ai finanziamenti destinati a favorire i nuovi investimenti. In questo scenario si inseriscono, ad esempio, i fondi stanziati dal PNRR e i bandi promossi a livello regionale o comunale.

Le imprese possono accedere ai crediti di imposta per il fotovoltaico aziendale inseriti nel Piano Transizione 5.0, oppure alle agevolazioni della Nuova Sabatini Green basate sulla concessione di finanziamenti e su un contributo del MIMIT in conto impianti.

Sempre il PNRR prevede per le aziende agricole, gli aiuti del Bando Agrisolare e i nuovi sussidi per l’Agrivoltaico innovativo. A questi si aggiungono, infine, i contributi per l’autoconsumo fotovoltaico delle imprese e per le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), associazioni tra imprese, cittadini e attività commerciali volte a produrre e condividere energia elettrica proveniente da impianti alimentati da fonti rinnovabili, generando benefici ambientali, sociali ed economici per tutti.

=> Scopri tutti i dettagli dell’offerta SOLE di Repower visitando il sito web ufficiale.