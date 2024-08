Ecobonus veicoli commerciali: fino a 16mila euro di incentivi

Incentivi statali 2024 per acquisto di nuove auto per le attività commerciali: ecco a quanto ammontano e come richiederli.

Ammonta a circa 22 milioni di euro il plafond attualmente disponibile per concedere gli eco–incentivi statali volti a favorire l’acquisto di un veicolo nuovo o usato, richiedibili anche dalle attività commerciali.

Ecobonus Retrofit per auto GPL e metano 28 Giugno 2024 Il programma di Ecobonus auto 2024 varato dal Governo, infatti, prevede non solo contributi per mezzi di trasporto a basso impatto (in questo caso i fondi stanziati risultano già esauriti), ma anche per rinnovare il parco macchine nell’ambito di tutte le fasce di alimentazione:

elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV),

ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido),

ad alimentazione tradizionale.

I contributi possono essere richiesti dalle piccole e medie imprese, dalle persone giuridiche e dalle società di noleggio che in generale gestiscono attività di trasporto in conto proprio o in conto terzi.

Gli incentivi variano a seconda della massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo acquistato, seppure per i mezzi ad alimentazioni alternative o tradizionale sia richiesta la rottamazione di un veicolo della medesima categoria.

Ecco una tabella riassuntiva degli importi concessi, utile per calcolare l’ammontare dell’incentivo statale:

È possibile informarsi sugli incentivi disponibili rivolgendosi direttamente ai concessionari e ai rivenditori, che procedono con la prenotazione del contributo per ogni veicolo ricevendo conferma in base alla disponibilità del fondo.