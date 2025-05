Incentivi Fotovoltaico e 5.0: online i moduli di domanda

Sul sito GSE online i nuovi moduli per le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla misura Transizione 5.0 per investimenti green e Fotovoltaico.

Sono disponibili i moduli aggiornati per inviare le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla misura Transizione 5.0, pubblicati dal GSE lo scorso 28 aprile. Il credito d’imposta può essere fruito da parte delle imprese che realizzano nuovi investimenti in strutture produttive mirati ad attuare progetti di innovazione per ridurre i consumi energetici, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Bonus Transizione 5.0: più incentivi al Fotovoltaico 24 Marzo 2025 La documentazione richiesta per gli incentivi 5.0 è relativa alla presentazione delle certificazioni ex ante ed ex post e all’autocertificazione per i moduli fotovoltaici, secondo le istruzioni del Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA.

Di seguito i moduli nel dettaglio:

Allegato VIII – Certificazione ex ante , per attestare l’investimento di un’impresa o di un soggetto certificato (ESCo, EGE, ingegnere, perito) per realizzare progetti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici;

, per attestare l’investimento di un’impresa o di un soggetto certificato (ESCo, EGE, ingegnere, perito) per realizzare progetti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici; Allegato X – Certificazione ex post , finalizzata a certificare l’esecuzione di un progetto di innovazione con la fruizione di agevolazioni fiscali, rilasciata dal soggetto abilitato (ESCo, EGE, ingegnere, perito) in seguito alla verifica relativa all’attuazione e all’efficacia dell’intervento;

, finalizzata a certificare l’esecuzione di un progetto di innovazione con la fruizione di agevolazioni fiscali, rilasciata dal soggetto abilitato (ESCo, EGE, ingegnere, perito) in seguito alla verifica relativa all’attuazione e all’efficacia dell’intervento; modello per l’autocertificazione Moduli Fotovoltaici, rispettando quanto indicato sul Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA.

I moduli, pubblicati nella sezione Documenti del sito web del GSE ed in quella dedicata alla Transizione 5.0. Si possono scaricare da qui.