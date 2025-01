Ecobonus auto green: esauriti i fondi disponibili

Ecobonus auto: esauriti gli eco-incentivi per veicoli non inquinanti, compreso il bonus retrofit, e nel 2025 non saranno più riproposti.

Terminati tutti i fondi per finanziare gli Eco-incentivi per acquisto di veicoli non inquinanti. Dunaqe, non è più possibile accedere al contributo varato nel 2024 e messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ecobonus veicoli commerciali: fino a 16mila euro di incentivi 30 Agosto 2024

Accedendo alla piattaforma dedicata all’Ecobonus per la mobilità sostenibile attivata dal MIMIT, infatti, i singoli segnalatori segnalano un importo pari a zero per tutte le categorie di veicoli presenti: auto M1, motocicli e ciclomotori, veicoli commerciali N1 e N2, Taxi e NCC.

Le risorse sono finite per le auto elettriche, ibride e a motore termico ma anche per i veicoli usati. Allo stato attuale, inoltre, il Governo non sembra intenzionato a promuovere ulteriori misure a riguardo, bloccando di fatto gli incentivi per la mobilità green.

Ad anticipare questa direzione è stato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, sottolineando come l’obiettivo sia quello di reperire nuove risorse per il Fondo automotive da destinare, tuttavia, al sostegno delle imprese della componentistica, affinché possano diversificare la produzione in settori caratterizzati da un più alto sviluppo.