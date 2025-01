Mutuo prima casa giovani under 36: le regole 2025

Mutui prima casa con garanzia del Fondo Consap: le novità della Manovra 2025 per giovani coppie, under 36 e famiglie numerose.

La Manovra 2025 ha prorogato fino al 2027 le agevolazioni sul mutuo primo casa per le giovani coppie, gli under 36, i nuclei monogenitoriali con figli minori conviventi e le famiglie numerose. Da prioritarie, queste categorie di beneficiari diventano quelle esclusive dell’agevolazione maggiorata.

A tale scopo, il Fondo di garanzia per il mutuo prima casa è stato rifinanziato con 130 milioni di euro per l’anno 2025 e 270 milioni di euro per il 2026 e 2027.

Mutui agevolati per la prima casa 2025

In via ordinaria, il Fondo Consap prima casa può coprire fino al 50% di mutui ipotecari fino a un massimo di 250mila euro sull’acquisto dell’abitazione principale oppure sulla ristrutturazione della prima casa con accrescimento dell’efficienza energetica. Ci sono però alcune di categorie di contribuenti per i quali negli anni corsi sono state previste condizioni più favorevoli, ora rese esclusive con la Legge di Bilancio 2025.

Mutui garantiti all’80%

La proroga al 2027 dell’accesso al Fondo Consap per la prima casa consente di accedere ad una garanzia fino all’80% del valore dell’immobile non di lusso né storico (per un valore massimo del finanziamento di 250mila euro) alle seguenti categorie:

giovani coppie;

nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;

conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari;

giovani di età inferiore a 36 anni con ISEE fino a 40.000 euro annui;

nuclei familiari con tre figli di età inferiore a 21 anni ed ISEE entro i 40.000 euro annui;

nuclei familiari con quattro figli di età inferiore a 21 anni ed ISEE entro 45.000 euro annui;

nuclei familiari con cinque o più figli under 21 ed ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PMI.it (@pmi.it)

Garanzia maggiorata fino al 90%

Le ultime tre categorie di contribuenti, sempre fino al 2027, continuano dunque ad avere accesso al Fondo prima casa e, se chiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, hanno anche diritto ad una copertura più ampia:

garanzia 80% per nuclei familiari con 3 figli di età inferiore a 21 anni e ISEE fino a 40mila euro;

per nuclei familiari con 3 figli di età inferiore a 21 anni e ISEE fino a 40mila euro; garanzia 85% per nuclei con 4 figli di età inferiore a 21 anni e ISEE fino a 45mila euro annui;

per nuclei con 4 figli di età inferiore a 21 anni e ISEE fino a 45mila euro annui; garanzia 90% per nuclei con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE fino a 50mila euro.

Casi particolari

Per le domande presentate fino al 31 dicembre 2027, la garanzia maggiorata può essere riconosciuta anche nei casi in cui il TEG sia superiore al tasso TEGM, “nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore”.

Se il differenziale risulti negativo, si applicano le condizioni di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.