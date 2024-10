Incentivi alle PMI per Brevetti e Marchi+: domande dal 29 ottobre

Le PMI possono fare domanda dal 29 ottobre 2024 per gli incentivi del Ministero Imprese e Made in Italy per valorizzare brevetti, disegni e marchi.

Ai nastri di partenza l’avvio dei bandi MEF 2024 delle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, finalizzate a incentivare le micro, piccole e medie imprese (PMI) nella valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

In totale, sono stati stanziati 32 milioni di euro, con l’apertura delle domande scaglionata tra ottobre e novembre.

Brevetti+, Disegni+ e Marchi+: fondi disponibili

Le risorse destinate a queste tre misure per il 2024 ammontano a 32 milioni di euro, così suddivise:

Brevetti+ : 20 milioni di euro;

: 20 milioni di euro; Disegni+ : 10 milioni di euro;

: 10 milioni di euro; Marchi+: 2 milioni di euro.

Ogni misura si rivolge a una specifica area della proprietà industriale, fornendo contributi a fondo perduto per lo sviluppo e la protezione dei titoli.

Brevetti+: valorizzazione e sviluppo strategico

Brevetti Made in Italy: ripartono i Voucher 3I 5 Settembre 2024 La misura Brevetti+ è finalizzata a supportare le PMI nella valorizzazione economica dei brevetti attraverso incentivi per l’acquisto di servizi specialistici. Obiettivo principale è potenziare la competitività delle imprese attraverso una strategia brevettuale mirata. Le domande per accedere alla misura Brevetti+ potranno essere presentate a partire dal 29 ottobre 2024. La gestione della misura è affidata a Invitalia, che curerà l’istruttoria delle richieste di contributo.

Disegni+: valorizzazione di disegni e modelli

La misura Disegni+ mira a favorire la valorizzazione dei disegni e dei modelli delle PMI. In questo caso, l’agevolazione sarà concessa in conto capitale. Le PMI potranno presentare domanda a partire dal 12 novembre 2024. Il bando è gestito da Unioncamere, che si occuperà della valutazione delle domande per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Marchi+: tutela dei marchi all’estero

Con un fondo di 2 milioni di euro, la misura Marchi+ sostiene la tutela dei marchi delle PMI nei mercati esteri. Anche in questo caso, il contributo sarà concesso in conto capitale. Le domande potranno essere presentate dal 26 novembre 2024 e la misura sarà gestita da Unioncamere, in linea con le altre agevolazioni.

Calendario sportelli per le domande

Le PMI interessate a beneficiare degli incentivi potranno presentare le domande di contributo nei seguenti periodi:

Brevetti+ : dal 29 ottobre 2024;

: dal 29 ottobre 2024; Disegni+ : dal 12 novembre 2024;

: dal 12 novembre 2024; Marchi+: dal 26 novembre 2024.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare i bandi ufficiali pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: