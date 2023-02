Confidi: i finanziamenti agevolati 2023

Al via i finanziamenti agevolati 2023 dei Confidi a favore delle MPMI di tutti i settori economici: importi e beneficiari.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato le regole per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI da parte dei Confidi, messe nero su bianco nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio 2023.

Per le MPMI operanti in tutti i settori economici, infatti, arrivano nuove risorse grazie ai finanziamenti erogati dai Confidi tenuti a loro volta a trasmettere annualmente tutti i dati relativi alle risorse concesse.

MPMI beneficiarie dei finanziamenti

Come anticipato sopra, i finanziamenti agevolati dei Confidi sono concessi alle micro, piccole e medie imprese che operano su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori economici.

Le MPMI devono essere iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, mentre non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione.

Finanziamenti dei Confidi alle PMI

I finanziamenti erogati dai Confidi si caratterizzano per un tasso di interesse pari a zero e per un limite massimo del credito erogabile per singola PMI beneficiaria pari al 5% dell’ammontare delle risorse assegnate al Confidi stesso. Altre caratteristiche sono:

importo del finanziamento agevolato erogati dai Confidi minori non superiore a 100mila euro ;

; quota parte del finanziamento agevolato non superiore all’ 80% e quota residua non inferiore al 20% dell’importo del finanziamento. Su tale quota il Confidi può applicare un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico;

e quota residua non inferiore al 20% dell’importo del finanziamento. Su tale quota il Confidi può applicare un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico; il Confidi può applicare una commissione a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione sull’intero importo del finanziamento, nel limite massimo dello 0,5% dell’importo del finanziamento.