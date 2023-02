ZFU Centro Italia: le agevolazioni INPS per il 2023

Agevolazioni per i datori di lavoro della ZFU Centro Italia confermate anche per l’anno di imposta 2023: le istruzioni INPS.

È stata riconosciuta anche per il periodo di imposta 2023 l’’applicazione delle agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, a beneficio dei datori di lavoro che operano nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24 agosto 2016.

Le agevolazioni per la ZFU Centro Italia, che consistono nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, possono essere fruite secondo le modalità indicate dall’INPS con il messaggio n. 389 del 25 gennaio 2023.

L’INPS, nello specifico, prevede un’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione, includendo anche l’anno 2023 nei limiti di spesa previsti e fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa complessivamente.

Come precisa l’Istituto di previdenza, inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha la facoltà di prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le esenzioni e non hanno fruito, in tutto o in parte, dell’importo dell’agevolazione alla data di pubblicazione dei bandi.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione delle agevolazioni, rimangono valide le indicazioni operative fornite in precedenza e resta confermata la richiesta di riduzione dei versamenti da effettuare con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).