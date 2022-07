Brevetti, Marchi e Disegni+: pronti i bandi per gli incentivi 2022

Bandi PNRR: al via l’Avviso Pubblico Green Communities dal Ministero degli Affari Regionali per finanziare la creazione di 30 comunità sostenibili.

Fondo Blockchain, AI e IoT: finanziamenti dal 21 settembre

Nuovi incentivi per progetti fino a 2 milioni di euro su Blockchain, Intelligenza Artificiale e Internet of Things: come funziona e come fare domanda.