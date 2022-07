Eccellenze gastronomiche: 30mila euro di incentivi

Bonus tessile, moda e accessori 2022: spetta in misura piena il credito d’imposta, fino ad un massimo del 30% delle rimanenze di magazzino.

Accordi Innovazione: rifinanziamento MiSE per accogliere i progetti ammessi e rimasti in graduatoria, un nuovo sportello previsto anche in autunno.

Fondo PMI creative: dal 5 luglio le domande di contributi a fondo perduto, coperto l’80% delle spese per progetti di avvio o investimento.

Apprendistato Assunzioni agevolate di apprendistati al via nelle piccole imprese Decontribuzione per tre anni sulle assunzioni 2022 di apprendisti di primo livello nelle piccole aziende: istruzioni INPS per l’incentivo in Manovra.

Ammortizzatori sociali Accordo di transizione occupazionale: pronte le istruzioni Accordo di transizione occupazionale: online le istruzioni INPS per l’accesso alla misura per di sostegno per situazioni di criticità occupazionale.

Incentivi Formazione Fondo nuove competenze: finanziamento in anticipo o a saldo Fondo nuove competenze, cambiano le modalità di accesso al finanziamento per le aziende che hanno già presentato istanza, scelta alternativa con anticipo.

Assunzioni agevolate Assunzioni agevolate lavoratori in CIGS: sblocco incentivi con riserva Assunzioni agevolate di lavoratori in CIGS compatibili con gli aiuti di Stato fino al 30 giugno: ok allo sgravio INPS previsto in Legge di Bilancio 2022.