Contributi a fondo perduto discoteche: domande dal 6 giugno

Via libero alla legge di conversione del decreto Ucraina bis, guida alle novità sulle agevolazioni contro la crisi e il caro prezzi di benzina ed energia.

Dichiarazione Ristori Covid entro il 30 giugno 2022, modello e istruzioni: restituzione aiuti di Stato per inadempienti o per superamento massimali UE.

Guida a tutte le misure del Decreto Aiuti che prevedono bonus, ristori e indennità per famiglie e imprese in crisi economica a causa della guerra.

Ammortizzatori sociali Bonus 200 euro in vigore: destinatari, tempi e modalità di pagamento Bonus 200 euro una tantum per oltre 31 milioni di italiani contro la crisi: online il decreto Aiuti con beneficiari, requisiti e regole di pagamento.

Energia Bonus Energia imprese: come ottenere e cedere il credito Credito d’imposta per le imprese contro il caro prezzi, guida ai requisiti 2022 per ottenere i bonus energia e per cederli, utilizzandoli entro fine anno.

Commissione Europea Aiuti Covid alle imprese: stop il 30 giugno 2022 Stop agli aiuti di Stato Covid per imprese: il quadro temporaneo UE scade il 30 giugno 2022, ok a periodo transitorio e conversione in sovvenzioni dirette.

Finanziamenti Start-Up Imprese ON a tasso zero: nuovi incentivi per donne e giovani Oltre Nuove imprese a tasso zero: riapertura sportello il 19 maggio per gli incentivi a giovani e donne, domanda sul sito Invitalia.