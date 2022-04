Partono i b-ilty talks con le imprese

Al via il tour con gli imprenditori di b-ilty, la nuova banca digitale delle PMI, che si presenta sul territorio: focus su innovazione e crescita.

Parte da Bergamo il roadshow illimity per presentare b-ilty, nuova banca digitale dedicata alle PMI, avviando un dialogo aperto con gli imprenditori. Sono gli incontri (i b-ilty talks) del tour a tappe che proseguirà a Bologna, Como, Ancona, Catania e Bari. Occasioni di ascolto e confronto sulle nuove sfide che le piccole e medie imprese devono affrontare oggi, sui nuovi scenari competitivi, sul ruolo della tecnologia e del digitale a supporto dello sviluppo e della crescita.

La prima tappa del talk si terrà a Bergamo il 27 aprile, all’interno dell’evento “Denominazione di Origine Digitale”, organizzato in collaborazione con IAB Italia, in partnership con il parco tecnologico di Bergamo Kilometro Rosso.

Corrado Passera, Founder & CEO di illimity, dialogherà con Salvatore Majorana, Direttore di Kilometro Rosso, per approfondire il tema dell’innovazione digitale come acceleratore di crescita. Il talk sarà seguito da una tavola rotonda che vedrà il coinvolgimento di Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity. L’evento è aperto a tutte le PMI del territorio.

La nuova realtà, b-ilty, è una piattaforma 100% digitale che fornisce servizi finanziari e di credito, a breve e medio lungo termine, rivolgendosi esclusivamente alle PMI con fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro. L’offerta combina nuove tecnologie con competenze specialistiche bancarie e industriali.