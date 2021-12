Istruzione nel PNRR: online i bandi e il portale unico

Istruzione: nuovi bandi PNRR per asili, scuole innovative, mense, palestre e manutenzione straordinaria, subito 1/3 dei fondi della Missione 4.

Il Ministero dell’Istruzione ha presentato nei giorni scorsi quattro avvisi pubblici e il Piano di riparto alle Regioni delle risorse previste dal PNRR per la realizzazione di nuove strutture e la messa in sicurezza del sistema Scuola: un pacchetto di interventi da 5,2 miliardi che corrisponde ad un terzo dei fondi complessivi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la Missione n. 4 (Istruzione e Ricerca).

I bandi riguardano asili nido e scuole per l’infanzia, nuove scuole innovative, nuove mense e palestre, riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Al Sud viene riservato il 40% dei fondi messi a bando. In generale, nell’attribuzione delle risorse incidono il divario infrastrutturale nei territori, la densità della popolazione studentesca e, per mense e palestre, le difficoltà negli apprendimenti e la dispersione scolastica.

I nuovi bandi Istruzione PNRR

3 miliardi per il Piano asili nido e Scuole dell’infanzia : 2,4 miliardi per la fascia 0-2 anni (il 55,29% al Mezzogiorno) e 600 mln per la fascia 3-5 (40% al Mezzogiorno). Si tratta della seconda tranche di uno stanziamento grazie ai quali si realizzeranno complessivamente 1.800 interventi di edilizia scolastica e saranno creati 264.480 nuovi posti.

per il : 2,4 miliardi per la fascia 0-2 anni (il 55,29% al Mezzogiorno) e 600 mln per la fascia 3-5 (40% al Mezzogiorno). Si tratta della seconda tranche di uno stanziamento grazie ai quali si realizzeranno complessivamente 1.800 interventi di edilizia scolastica e saranno creati 264.480 nuovi posti. 800 milioni per il Piano di costruzione di 195 nuove scuole che sostituiranno vecchi edifici (40% delle risorse al Mezzogiorno). Scuole innovative, sostenibili, inclusive. Una volta individuate le aree per la costruzione, il Ministero bandirà un concorso di progettazione.

per il Piano di costruzione di che sostituiranno vecchi edifici (40% delle risorse al Mezzogiorno). Scuole innovative, sostenibili, inclusive. Una volta individuate le aree per la costruzione, il Ministero bandirà un concorso di progettazione. 400 milioni per il potenziamento del tempo pieno attraverso l’incremento delle mense scolastiche (57,68% delle risorse al Mezzogiorno).

per il potenziamento del tempo pieno attraverso l’incremento delle (57,68% delle risorse al Mezzogiorno). 300 milioni (il 54,29% al Mezzogiorno) per la costruzione di palestre o la riqualificazione di quelle esistenti, per un totale di 230.400 metri quadrati da realizzare o riqualificare.

(il 54,29% al Mezzogiorno) per la costruzione di o la riqualificazione di quelle esistenti, per un totale di 230.400 metri quadrati da realizzare o riqualificare. 710 milioni per il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (40% delle risorse al Mezzogiorno): le Regioni individuano gli Enti da ammettere a finanziamento sulla base delle programmazioni regionali.

Il ministero ha anche lanciato il nuovo portale pnrr.istruzione.it per offrire informazioni e segnalare gli avvisi pubblici, permettendo anche di verificare lo stato di avanzamento dei lavori, a disposizione di Istituzioni, scuole, cittadini ed Enti locali. Futura, la scuola per l’Italia di domani, è il nome scelto per il PNRR Istruzione.