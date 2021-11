Sport: contributi a fondo perduto per ASD e SSD

Nuovo avviso per contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.

Con l’obiettivo di garantire nuovi interventi a sostegno all’attività sportiva, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri stanzia contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, non beneficiarie delle precedenti risorse erogate nel corso delle procedure di evidenza pubblica nell’anno 2020.

Aiuti Covid per il comparto Sport 23 Agosto 2021 Requisito determinante per ottenere i contributi concessi alle ASD e SSD, infatti, è non avere già beneficiato dei contributi a fondo perduto per i canoni di locazione erogati dal Dipartimento per lo Sport nelle annualità 2020 e 2021.

Attualmente sono previste due sessioni per poter effettuare la presentazione delle istanze, differenziate in base alla titolarità di contratti di locazione o di concessione di impianti sportivi.

Sessione canoni di locazione e canoni concessori : associazioni e società sportive dilettantistiche conduttori di contratti di locazione, domande dalle ore 16:00 del 22 novembre 2021 alle ore 16:00 del 30 novembre 2021;

: associazioni e società sportive dilettantistiche conduttori di contratti di locazione, domande dalle ore 16:00 del 22 novembre 2021 alle ore 16:00 del 30 novembre 2021; Sessione contributi forfettari: associazioni e società sportive dilettantistiche non titolari di contratti di locazione, domande dalle ore 16:00 del 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del 10 dicembre 2021.

L’importo massimo erogabile è pari a 50milioni di euro. Sarà corrisposto un importo pari a un canone mensile di locazione per la prima sessione, mentre per la seconda l’importo è pari a 800 euro a favore di ogni associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente mediante la piattaforma WEB realizzata dal Dipartimento per lo Sport.