Export e mercati esteri: finanziamenti PNRR fino al 3 dicembre

PNRR: fino al 3 dicembre, domande per finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto delle PMI orientate all'Export e all'internazionalizzazione.

Operativo il portale SIMEST dedicato agli incentivi erogati nell’ambito del Fondo 394/81, attraverso il quale le aziende italiane orientate ai mercati esteri possono richiedere un finanziamento agevolato a valere sulle risorse del PNRR – Next Generation EU, inoltrando domanda entro il 3 dicembre 2021.

SIMEST: nuovi finanziamenti agevolati e a fondo perduto per le PMI 11 Ottobre 2021 Per tutte le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le aziende potranno chiedere una quota di finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite di agevolazioni concesse in regime di Temporary Framework, per le richieste deliberate fino al 31 dicembre 2021), che sale al 40% per imprese localizzate nel Mezzogiorno (sede operativa da almeno 6 mesi). Alle PMI del Sud, tra l’altro, il PNRR riserva una quota pari al 40% delle risorse totali (Riserva Sud).

Nel complesso, il plafond di risorse è pari a 800 milioni in finanziamenti a tasso agevolato e 400 milioni in contributi a fondo perduto. Si può presentare una sola domanda (dal portale www.myareasacesimest.it) per uno degli strumenti finanziati con le risorse del PNRR. Sono infatti previste tre tipologie di finanziamenti, dedicate esclusivamente alle PMI:

Transizione digitale ed ecologica

Sviluppo del commercio elettronico

Partecipazione a fiere e mostre

Le imprese potranno richiedere i finanziamenti fino al 3 dicembre 2021, salvo esaurimento anticipato delle risorse. La domanda si inoltra a SIMEST tramite il Portale dedicato, acquisendo priorità nell’accesso al Fondo.

Strumenti disponibili

Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale – Finanziamento agevolato per la realizzazione di investimenti per la transizione digitale, la crescita sostenibile e la competitività sui mercati esteri (importo massimo richiedibile di 300mila euro). Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce) – Finanziamento agevolato per la creazione di una piattaforma di e-commerce per la commercializzazione in Paesi esteri di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. Finanziabile anche il miglioramento di una piattaforma già esistente o l’accesso ad uno spazio di terzi come i marketplace (importo massimo richiedibile di 300mila euro per una piattaforma propria e 200mila per una piattaforma di terzi). Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema – Finanziamento agevolato per la partecipazione, anche in Italia, ad un singolo evento, anche virtuale, di carattere internazionale e di profilo ecologico o digitale (fiera, mostra, missione imprenditoriale o missione di sistema) per la promozione di beni e/o servizi prodotti in Italia o a marchio italiano (importo massimo richiedibile di 150mila euro).

Per dubbi e approfondimenti, sono disponili anche delle specifiche FAQ.