Fondo di Garanzia: 3 miliardi alle imprese innovative

Online il nuovo rapporto sul Fondo di Garanzia, crescono i finanziamenti alle imprese innovative, erogati più di 3 miliardi.

Startup innovative, PMI innovative e incubatori certificati che intendono richiedere un finanziamento bancario possono attivare gratuitamente la copertura del Fondo di Garanzia PMI, secondo una procedura semplificata, per ottenere una copertura dell’80% del prestito fino a 2,5 milioni di euro per impresa. In base ai dati aggiornati sul secondo trimestre 2021, in tutto sono stati erogati oltre 3 miliardi alle imprese. Il Fondo di Garanzia viene utilizzato con frequenza omogenea a livello regionale, anche se la Lombardia è in testa per numero di operazioni e quantità di risorse mobilitate, seguita per buone performance da Marche, Lazio, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Campania prima nel Mezzogiorno.

In base ai dati di giugno 2021 (28° report trimestrale a cura del MiSE, DG Politica Industriale, Innovazione e PMI, dal titolo “Le imprese innovative e il Fondo di Garanzia per le PMI”) sulle operazioni sostenute dal FGPMI:

le Startup innovative italiane hanno ricevuto finanziamenti bancari per oltre di 1,8 miliardi di euro attraverso 11mila singole operazioni.

le PMI innovative beneficiarie sono oltre 1.200, per un valore medio delle operazioni pari a circa 300mila euro e durata media del finanziamento di 52 mesi.

Startup Innovative

Al secondo trimestre 2021, le startup innovative che hanno richiesto credito bancario mediante l’intervento del Fondo di Garanzia sono 6.339, alcune delle quali hanno ricevuto più di un prestito. Nel complesso, dunque, il Fondo ha gestito complessivamente 13.043 operazioni, di cui autorizzate e tradottesi nella concessione di un finanziamento 11.259, per complessivi € 1.863.120.174 erogati. Complessivamente, l’ammontare medio per singola operazione erogata è pari a €165.478, valore stabile rispetto al precedente trimestre.

PMI Innovative

Al secondo trimestre 2021, le operazioni gestite dal FGPMI verso le PMI innovative sono 4.340 (oltre settecento in più rispetto alla precedente rilevazione), il (93,2% delle quali erogate. Hanno riguardato 1.211 imprese, circ cento in più rispetto a quelle del precedente trimestre. Le operazioni giunte a scadenza senza attivazione della garanzia sono 383, mentre l’ammontare mobilitato è pari a oltre un miliardo di euro.

Incubatori Certificati

Al secondo trimestre 2021, le operazioni gestite dal FGPMI verso gli incubatori certificati sono 91, per un totale potenzialmente mobilitato di circa 40milioni di euro. Le operazioni risultate nell’erogazione di credito sono 80 (87% del totale), dirette verso 34 imprese. La durata media delle operazionip er cui è stato erogato un finanziamento è di circa 58mesi.