Il Gruppo Mediocredito Centrale è vicino alle imprese anche per lo sviluppo sostenibile

L’impegno e i programmi del Gruppo Mediocredito Centrale per favorire la crescita delle imprese e rilanciare le realtà del Mezzogiorno, integrando i criteri ESG e concedendo finanziamenti per lo sviluppo sostenibile.

Sostenibilità, innovazione e ricerca & sviluppo sono solo alcune delle parole chiave a cui il Gruppo Mediocredito Centrale dà priorità nel perseguimento dell’ambizioso obiettivo di sostenere concretamente il tessuto economico del Paese e rilanciare il Mezzogiorno. Sotto questo profilo, il Piano Industriale 2024-2027 approvato quest’anno prevede programmi e azioni che sottolineano l’impegno del Gruppo nell’affiancare le aziende nel loro percorso di modernizzazione, digitalizzazione e crescita.

In particolare, attraverso molteplici soluzioni di credito, garanzia e finanza, il Gruppo mette il suo know how a supporto delle filiere e si propone di integrare le politiche pubbliche di sostegno al sistema produttivo nazionale, promuovendo finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese, interventi strutturali e strumenti di finanza complementare agli incentivi pubblici.

Accanto alle azioni e agli interventi a supporto delle aziende, le banche del Gruppo possono offrire una serie di servizi e prodotti in grado supportare le imprese nel loro percorso di allineamento ai modelli operativi in ambito Environmental, Social, Governance. La crescita del Mezzogiorno passa anche da qui.

Finanziamenti e agevolazioni per lo sviluppo sostenibile

Tra le diverse iniziative in campo, ad esempio, MCC, insieme alle banche del Gruppo, supporta il comparto turistico attraverso il finanziamento bancario necessario per accedere alle agevolazioni messe a disposizione dal bando indetto dal Ministero del Turismo nell’ambito del PNRR.

FRI-Tur, infatti, è l’incentivo gestito da Invitalia finalizzato a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare gli investimenti delle strutture ricettive presenti sul territorio, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di digitalizzazione: sono finanziabili, in particolare, gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica, l’eliminazione delle barriere architettoniche, così come la ristrutturazione edilizia e la digitalizzazione, ma anche l’acquisto o il rinnovo di arredi.

Almeno il 40% delle risorse stanziate, inoltre, è destinata agli interventi realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tutti i progetti, in ogni caso, devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2025.

Educazione finanziaria: sinergia tra Gruppo MCC e FEduF

Promuovere una cultura economica per favorire comportamenti consapevoli e responsabili relativamente all’uso del denaro e al risparmio, a livello sia individuale sia sociale: con questo obiettivo il Gruppo Mediocredito Centrale ha recentemente aderito alla FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio costituita su iniziativa dell’ABI.

La capogruppo MCC e BdM Banca parteciperanno alle attività proposte da FEduF mirate a diffondere una cultura di cittadinanza economica tra i cittadini, anche contribuendo a sviluppare il capitale umano.

“Dare impulso alla crescita del Paese è la nostra mission e questo per il Gruppo Mediocredito Centrale significa anche sviluppare il nostro capitale umano attraverso la diffusione della cultura finanziaria”, ha dichiarato Francesco Minotti, AD di Mediocredito Centrale. “La vera cultura è sempre nemica degli stereotipi, siano essi quelli che penalizzano il Mezzogiorno, nostro terreno prioritario di intervento, o quelli, ancora troppo diffusi, che discriminano le donne”.

Sostegno alle PMI per la salute e la sicurezza sul lavoro

Risale allo scorso aprile, invece, il lancio del progetto Sicurezza per NOI, il nuovo credito del Gruppo Mediocredito Centrale destinato alle piccole e medie imprese che vogliono investire per potenziare la salute dei lavoratori e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tramite BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto, infatti, il Gruppo MCC promuove finanziamenti a condizioni agevolate per incentivare l’attivazione di programmi di formazione, acquisto e/o aggiornamento di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, manutenzione e certificazioni.

Anche in questo caso, l’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, con particolare attenzione a quelle micro, piccole e medie del Mezzogiorno e ai professionisti.

“Il tema della sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere prioritario per tutti”, ha commentato Cristiano Carrus, AD di BdM Banca. “Noi abbiamo ragionato su quale contributo, come gruppo bancario, avremmo potuto mettere in campo per garantire una migliore sicurezza nei luoghi di lavoro. ‘Sicurezza per Noi’ nasce proprio per sostenere e affiancare le imprese nei loro investimenti in strumenti tecnologicamente più avanzati e in formazione più specializzata, rendendo così sempre più sicuri i luoghi di lavoro sul nostro territorio”.

