Ristori per attività chiuse: in arrivo i contributi a fondo perduto

Fondo di sostegno attività economiche chiuse dai decreti Covid: pronto il decreto con codici ATECO e istruzioni di domanda di contributo a fondo perduto.

In dirittura d’arrivo i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni bis (art. 2), attingendo al previsto Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (discoteche e sale da ballo, catering, fiere e congressi, palestre e piscine, sale giochi, centri sportivi, cinema e musei, ecc.), che è stato attivato: il decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia) che ne dispone i termini è stato firmato dal Ministro Giancarlo Giorgetti ed è in attesa della firma del Ministro Daniele Franco.

Si tratta di ristori spettanti alle attività che hanno subito la chiusura obbligata. Ricordiamo che, durante la conversione in legge del decreto, è stato ridotto da quattro mesi a 100 giorni complessivi (anche non continuativi) il periodo di chiusura ai fini del riconoscimento del ristoro alle attività economiche costrette a chiudere tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione in legge del “Sostegni bis” (23 luglio 2021) a causa delle misure anti Covid, ed è stato incrementata da 100 a 140 milioni di euro la dotazione del fondo (art.,2, commi 1-4).

Il contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 25mila euro per alcune attività particolarmente penalizzate dall’emergenza Covid (come discoteche e sale da ballo), e a cui è destinata una quota pari a 20 milioni di euro del fondo istituito dal Ministero. Per tutte le altre attività con i codici ATECO ammessi al contributo (palestre, impianti sportivi, parchi tematici, eventi teatrali e cinematografici, cultura e arte, fiere e cerimonie) potranno ottenere fino a 12mila euro. In base alle anticipazioni, dovrebbe essere previsto un contributo minimo non inferiore a 3mila euro, applicando aliquote in funzione delle risorse disponibili e delle richieste che perverranno e ritenute ammissibili, in base alle diverse fasce di ricavi e compensi.

Il decreto riporta l’elenco delle attività con diritto al sostengo economico, se rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno cento giorni, nonché i criteri e le modalità per richiedere il contributo a fondo perduto con accredito diretto. In base alle dichiarazioni rilasciate lo scorso maggio dal Ministro Giorgetti, si tratterà di presentare richiesta in via telematica, con autocertificazione dei requisiti (attività ricompresa tra quelle oggetto di chiusura forzata per più di quattro mesi, ricavi e periodo di chiusura), mentre per le modalità di inoltro della domanda e per la relativa scadenza saranno fornite specifiche istruzioni dall’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento.