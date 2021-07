Trentino Alto-Adige: supporto alle imprese innovative

Sostegno alle startup e alle imprese innovative con il bando Matching Fund 2021 promosso da Trentino Sviluppo e Provincia Autonoma di Trento.

Trentino Sviluppo e Provincia Autonoma di Trento lanciano il bando Matching Fund 2021, iniziativa volta a supportare le startup e le imprese innovative del territorio nella fase di sviluppo, promuovendo l’innovazione, la crescita del capitale umano, lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e la competitività. Si tratta di una misura per la patrimonializzazione basata su un intervento pubblico di sostegno in equity, che dovrà andare a sommarsi ad un investimento di pari importo apportato da un investitore privato.

Il bando si rivolge alle attività imprenditoriali già presenti sul territorio o che intendano spostare la propria sede in Trentino, offrendo supporto e accompagnamento nella ricerca di finanza, con particolare riferimento al capitale di rischio e generando ripercussioni positive sul territorio: valorizzazione dell’innovazione e della ricerca, valorizzazione delle figure manageriali trentine e nuove opportunità occupazionali.

Possono partecipare le imprese che operano nei settori:

sostenibilità montagna e risorse energetiche;

ICT & trasformazione digitale;

Smart Industry;

salute alimentazione e stili di vita.

Le imprese dovranno sottoscrivere l’accordo di investimento entro 90 giorni o avviare l’attività in Trentino entro 90 giorni e mantenerla per almeno 5 anni (nel caso in cui non avessero ancora una sede sul territorio). Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma online Agorà entro il 22 ottobre 2021.