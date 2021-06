Turismo Lazio: proroga bando ricettività

Turismo: la Regione Lazio proroga la scadenza del bando mirato a far ripartire il settore ricettivo fortemente piegato dalla pandemia.

È stato prorogato fino al 21 giugno il bando “Più notti, Più sogni” rivolto a tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere imprenditoriali della Regione Lazio, iniziativa promossa per rilanciare il turismo sul territorio. L’avviso ha come beneficiari finali i turisti, italiani e stranieri, che a partire dai primi giorni di luglio potranno pernottare in una delle strutture ricettive aderenti usufruendo della formula 3+1 (tre notti nella stessa struttura, la quarta regalata dalla Regione) o 5+2 (cinque notti nella stessa struttura, le altre due regalate dalla Regione).

Abbiamo prorogato fino al 21 giugno l’avviso per manifestazione di interesse rivolto a tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere (inclusi gli agriturismi) imprenditoriali della Regione Lazio in possesso dei requisiti indicati nel bando Più notti, più sogni – ha dichiarato l’Assessore al Turismo, Valentina Corrado.

La misura, che si basa su un plafond di risorse pari a 10 milioni di Euro, è mirata a rendere più competitivo il territorio dell’intera Regione, partendo dalla Capitale ed estendendosi a tutte le province: Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina.

Le strutture alberghiere o extra alberghiere imprenditoriali presenti in Lazio possono inviare la domanda entro il 21 giugno 2021 ore 23:59, esclusivamente per via telematica.