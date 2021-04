UniCredit Start Lab: nuovo bando per imprese innovative

Tratto dallo speciale: Tech for PMI

Edizione 2021 dei UniCredit Start Lab rivolta alle startup e alle PMI innovative nate da non più di 5 anni: in palio premi in denaro e supporto.

Prende il via l’edizione 2021 di UniCredit Start Lab, l’iniziativa rivolta alle startup e alle PMI innovative nate da non più di 5 anni. La call si propone di sostenere le nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo, favorendo la partecipazione ad attività di business e investment matching, avviando training manageriale avanzato tramite la Startup Academy e workshop tematici e prendendo parte a un programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione. => Startup Innovative: web addio, torna l'obbligo di notaio La call prevede anche l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato per supportare la crescita, oltre alla concessione di un riconoscimento in denaro da 10.000 euro per il migliore progetto presentato per ognuno dei settori chiave: Innovative Made in Italy;

Digital;

Life Science;

Digital;

Life Science;

Clean Tech. È possibile partecipare alle selezioni presentando un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative originali ad alto contenuto innovativo. Le domande di partecipazione, insieme al Business Plan completo del Progetto Imprenditoriale / Startup o PMI innovativa, devono essere entro il 20 aprile 2021. È anche necessario allegare la biografia del proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti, l'attestazione del fatto che la società non è soggetta a procedure concorsuali ed eventualmente anche l'Executive Summary del progetto.